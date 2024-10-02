Белоусов поздравил отличившихся при освобождении Макеевки в ЛНР военных
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 2 октября сообщили в Минобороны РФ.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 3-й Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от врага населенного пункта Макеевка», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что личный состав дивизии выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях спецоперации. Кроме того, семь военнослужащих дивизии удостоены высокого звания Герой Российской Федерации и более 5 тыс. получили государственные награды за героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
«Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», — сказано в телеграмме министра обороны.
За последнюю неделю ВС РФ освободили Нелеповку, Макеевку, Мариновку, Лесовку, Украинск, а также населенные пункты Острое и Григоровка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.