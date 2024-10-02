Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин отметил высокий уровень подготовки военных ВКС России
Общество
Краснов сообщил о 4 тыс. возбужденных дел в отношении чиновников в РФ за 1,5 года
Мир
На Украине сотрудникам военкоматов пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана
Политика
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить историю и сойти с пути агрессоров
Мир
В Японии заявили о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ
Общество
ФАС выявила картель транспортировщиков ТКО на сумму 7,8 млрд рублей
Мир
Посол РФ в Италии назвал огромным влияние культуры стран БРИКС на человечество
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Мир
Пентагон назвал уничтожение Западом ракет над Украиной вовлечением в конфликт
Мир
Бортников уличил НАТО в стремлении вовлечь в конфликт Белоруссию и Молдавию
Общество
Пленный ВСУ рассказал об отправке солдат в Курскую область обманом
Мир
Посол Антонов сообщил о поступающих ему в США угрозах расправой
Общество
В музыкальных сервисах появится маркировка артистов-иноагентов
Армия
В Минобороны РФ рассказали о проведении учений ОДКБ в Казахстане
Общество
После пожара под Пермью в воздухе не выявлено превышения вредных примесей
Мир
Reuters узнало о приказе Сырского усилить оборону ВСУ после потери Угледара
Армия
Боец ВС РФ рассказал о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области
Мир
Рябков связал угрозу возможного столкновения РФ и США с действиями Вашингтона
Сюжет:

Белоусов поздравил отличившихся при освобождении Макеевки в ЛНР военных

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 2 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 3-й Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от врага населенного пункта Макеевка», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что личный состав дивизии выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях спецоперации. Кроме того, семь военнослужащих дивизии удостоены высокого звания Герой Российской Федерации и более 5 тыс. получили государственные награды за героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

«Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», — сказано в телеграмме министра обороны.

Ответный поход: что дает Российской армии освобождение Украинска
Военные эксперты назвали следующие цели наступления ВС РФ на донецком направлении

За последнюю неделю ВС РФ освободили Нелеповку, Макеевку, Мариновку, Лесовку, Украинск, а также населенные пункты Острое и Григоровка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024