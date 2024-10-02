Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил вышку с аппаратурой ВСУ в Запорожской области
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона группировки войск «Днепр» уничтожил вышку с аппаратурой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Минобороны РФ 2 октября опубликовало кадры работы российских военнослужащих.
Как рассказали бойцы ВС РФ, это было самое результативное выполнение боевой задачи с использованием кумулятивной ракеты на самой дальней дистанции.
«Там было много ретрансляторов, систем радиоэлектронной борьбы, купольных камер. На дальности 7800 поразил точно в цель», — рассказал командир взвода ПТРК с позывным Охотник.
Также в оборонном ведомстве отметили, что расчетам ПТРК большую помощь оказывают операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые фиксируют попадания, корректируют огонь и контролируют территорию вокруг огневой точки расчета от беспилотников противника.
Ранее, 30 сентября, в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления FPV-дронами ВСУ. В нанесении точных ударов артиллерии помогают разведчики.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.