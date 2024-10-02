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Почти половина свалок вблизи аэропортов оказалась нелегальной

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Фото: ТАСС/Гарнелис Альберт
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Российский экологический оператор (РЭО) насчитал в России 149 полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вблизи аэропортов, из них 65 оказались нелегальными, информация актуальна на 1 сентября. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор организации Денис Буцаев. Он заметил, что практически все они расположены в труднодоступных местах. Потенциально объекты могут привлекать массовые скопления птиц, которые будут угрожать безопасности воздушных полетов, подчеркнул он.

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По словам эксперта, эти полигоны и свалки находятся в радиусе менее 15 км от контрольных точек аэродрома. Как правило, воздушные гавани самостоятельно рассчитывают их, речь идет о расстоянии до геометрического центра главной взлетно-посадочной полосы.

«Собственники полигонов должны провести орнитологические исследования, чтобы выяснить, привлекают ли их объекты массовые скопления птиц или нет. Если да, то они могут представлять опасность для полетов. Нам известно, что владельцы 57 полигонов уже заключили договоры для того, чтобы провести такую работу. Если специалисты выявят опасные объекты, то можно будет подобрать методы для отпугивания птиц. Это могут быть биоакустические установки, ракетницы, лазерные отпугиватели, муляжи (чучела), радиоуправляемые модели, а также хищные птицы», — отметил Денис Буцаев.

В Шереметьево отказались от комментариев, во Внуково сказали, что вблизи авиагавани нет действующих полигонов, а информацию о локальных свалках отправляют в Ространснадзор и органы прокуратуры. В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» сказали, что ближайший крупнейший полигон ТКО расположен более чем в 20 км от аэропорта Пулково, то есть за пределами приаэродромной территории.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стайное и явное: почти половина свалок около аэропортов оказались нелегальными

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