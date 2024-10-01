Мишустин назвал смерть Добрынина невосполнимой потерей

Смерть народного артиста России Вячеслава Добрынина — невосполнимая потеря для российской культуры. Такое заявление 1 октября сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, выражая соболезнования в связи с кончиной композитора.

«Это невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких и всех нас. Долгие годы Вячеслав Григорьевич радовал своих поклонников музыкальными произведениями, многие из которых стали легендарными хитами, классикой отечественной эстрады», — приводит его слова Telegram-канал правительства.

Мишустин отметил, что мелодичные и лиричные песни отличаются особой глубиной и находят отклик в сердцах людей.

«Вячеслава Добрынина больше нет с нами. Но остались его уникальное творческое наследие и светлая память об этом ярком, талантливом, неординарном человеке», — заключил он.

Ранее в этот день соболезнования и слова поддержки близким артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством.