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Мишустин назвал смерть Добрынина невосполнимой потерей

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Смерть народного артиста России Вячеслава Добрынина — невосполнимая потеря для российской культуры. Такое заявление 1 октября сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, выражая соболезнования в связи с кончиной композитора.

«Это невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких и всех нас. Долгие годы Вячеслав Григорьевич радовал своих поклонников музыкальными произведениями, многие из которых стали легендарными хитами, классикой отечественной эстрады», — приводит его слова Telegram-канал правительства.

Мишустин отметил, что мелодичные и лиричные песни отличаются особой глубиной и находят отклик в сердцах людей.

«Вячеслава Добрынина больше нет с нами. Но остались его уникальное творческое наследие и светлая память об этом ярком, талантливом, неординарном человеке», — заключил он.

Ранее в этот день соболезнования и слова поддержки близким артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография

О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством.

В московской клинике после продолжительной болезни скончался известный российский и советский композитор и певец Вячеслав Добрынин. Вехи жизни и творчества артиста — в фотогалерее «Известий»
Фото: TASS/ITAR/Шогин Александр
Добрынин был автором множества популярных песен, включая такие хиты, как «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Напиши мне письмо», «Всё, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану»
Фото: TASS/ITAR/Вячеслав Добрынин
Добрынин начинал как композитор-песенник в начале 70-х, работая для популярных советских исполнителей и ВИА
Фото: Global Look Press/Russian Look/Evguenii Matveev
В 1986 году Добрынин начал сольную карьеру как автор-исполнитель собственных песен
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В 1990 году фирма «Мелодия» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро», вышедшие тиражами по 7 млн экземпляров, вручила Добрынину «Золотой диск»
Фото: TASS/ITAR/Сергей Микляев
Постоянным соавтором композитора был поэт-песенник Леонид Дербенев
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В 2018 году артист был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Народный артист Российской Федерации Вячеслав Добрынин был лауреатом премии Ленинского комсомола (1986), трех «Оваций» и 15 телевизионных фестивалей «Песня года»
Фото: ТАСС/Ольга Зиновская
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