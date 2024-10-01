Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора-песенника Вячеслава Добрынина. Об этом 1 октября говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что президент с прискорбием узнал о кончине певца и композитора.

«Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — говорится в сообщении.

Глава государства также обратился к родным и близким артиста со словами поддержки.

О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».