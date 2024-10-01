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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина

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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора-песенника Вячеслава Добрынина. Об этом 1 октября говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что президент с прискорбием узнал о кончине певца и композитора.

«Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — говорится в сообщении.

Глава государства также обратился к родным и близким артиста со словами поддержки.

Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография

О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».

В московской клинике после продолжительной болезни скончался известный российский и советский композитор и певец Вячеслав Добрынин. Вехи жизни и творчества артиста — в фотогалерее «Известий»
Фото: TASS/ITAR/Шогин Александр
Добрынин был автором множества популярных песен, включая такие хиты, как «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Напиши мне письмо», «Всё, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану»
Фото: TASS/ITAR/Вячеслав Добрынин
Добрынин начинал как композитор-песенник в начале 70-х, работая для популярных советских исполнителей и ВИА
Фото: Global Look Press/Russian Look/Evguenii Matveev
В 1986 году Добрынин начал сольную карьеру как автор-исполнитель собственных песен
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В 1990 году фирма «Мелодия» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро», вышедшие тиражами по 7 млн экземпляров, вручила Добрынину «Золотой диск»
Фото: TASS/ITAR/Сергей Микляев
Постоянным соавтором композитора был поэт-песенник Леонид Дербенев
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В 2018 году артист был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Народный артист Российской Федерации Вячеслав Добрынин был лауреатом премии Ленинского комсомола (1986), трех «Оваций» и 15 телевизионных фестивалей «Песня года»
Фото: ТАСС/Ольга Зиновская
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