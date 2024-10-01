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Немецкий политолог указал на боязнь НАТО союза РФ и Китая

Политолог Шлангер: НАТО считает врагами РФ и КНР из-за их нежелания подчиняться
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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НАТО рассматривает как угрозу союз России и Китая, а также БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), потому что они вместе с Глобальным Югом выступают против планов мирового господства стран Запада. Таким мнением с «Известиями» 1 октября поделился немецкий политолог, вице-президент Института Шиллера Харли Шлангер.

«Мировой истеблишмент, стоящий за идеей однополярного порядка, рассматривает Россию и Китай как угрозу, но не военную. Идея о том, что они боятся, что Россия собирается вторгнуться в Европу, — это чушь. Угроза со стороны России и Китая заключается в том, что они вместе с государствами Глобального Юга выступают против старого имперского порядка, системы грабежа и эксплуатации, которой управляют западные банкиры», — рассказал он.

Эксперт также подчеркнул, что не видит угрозы НАТО и Западу в целом со стороны РФ и КНР. Он сообщил, что Институт Шиллера призывает Запад объединиться с БРИКС и отказаться от безумного стремления к однополярному порядку с одной сверхдержавой. Кроме того, Шлангер отметил, что такие настроения начинают расти в Германии, Австрии и Франции, где популярность набирают правые партии. По его мнению, они на самом деле являются патриотическими, потому что требуют от местных чиновников прекратить подчиняться требованиям НАТО, что опять же вызывает нервозность у Вашингтона и Брюсселя, заявил политолог.

«Они считают врагом Россию и Китай, потому что они согласны с тем, что должны существовать суверенные государства и что государства не должны подчиняться требованиям Лондона и Уолл-стрит», — резюмировал собеседник издания.

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Ранее в этот день политолог, бывший офицер Вооруженных сил США Скотт Беннет заявил в разговоре с «Известиями», что НАТО считает своими основными врагами Китай, Иран и Россию, а второстепенными — Белоруссию, Йемен и некоторые страны Африки, которые демонстрируют союзнические отношения с РФ. Всё это — государства, желающие оставаться независимыми от империализма и менталитета рабства, подчеркнул он.

Также во вторник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что назначение экс-премьера Нидерландов Марка Рютте новым генсеком НАТО показывает, что альянс является «сектой глобалистов». Политик напомнил, что именно Рютте первым из западных лидеров захотел отправить Киеву истребители.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев 27 сентября заявил, что Североатлантический альянс пытается сохранить свое глобальное доминирование, поэтому модернизирует свою военную инфраструктуру и отрабатывает сценарии борьбы с Россией. Он напомнил, что Москва проводит самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, что вызывает противодействие США и их союзников по блоку.

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