Поэтесса Рубальская рассказала о сбывшейся мечте писать песни с Добрыниным

Поэтесса Лариса Рубальская во вторник, 1 октября, рассказала «Известиям», что мечтала писать песни с композитором Вячеславом Добрыниным и была счастлива, когда это сбылось.

«Я мечтала о том, чтобы с ним писать. Когда я с ним писала, я была счастлива, когда звучало, я была еще раз счастлива. Он ко мне очень хорошо относился. Мне очень горько», — поделилась поэтесса.

Она отметила, что смерть Добрынина — большая потеря для всех, его музыка была замечательной, летучей, талантливой и просто прекрасной. Рубальская знала композитора как образованного, красивого и чудесного человека, который очень много значил для нее в жизни.

Телеведущий Юрий Николаев, в свою очередь, рассказал в беседе с «Известиями», что дружил с Добрыниным с 1980-х годов и часто ездил с ним на встречи со зрителями, в те времена — с комсомольцами.

«С ним было очень легко: человек с чувством юмора, образованный. Он же университет закончил. Я бывал у него на старой квартире. Он бывал у нас, на нашей квартире. Отношения были самые теплые», — вспоминает телеведущий.

О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».