Эксперт заявил о вербовке подростков в Discord через голосовой чат

Голосовой чат в Discord опасен для подростков, потому что в него могут попасть любые люди, включая сотрудников иностранных спецслужб. Об этом 1 октября «Известиям» рассказал эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа.

По словам эксперта, если Discord не будет выполнять требования Роскомнадзора, ее заблокируют на территории России. При этом пострадают игроки и IT-специалисты, которые проводят совещания в социальной сети.

Кроме того, в Discord много рисков для простых пользователей.

«Можно столкнуться с мошенничеством, пропагандой запрещенных веществ, услугами проституции, распространением детской порнографии и прочей запрещенной на территории РФ и в принципе антисоциальной информацией», — указал журналист.

Он также подчеркнул, что основной источник обмена информации в Discord — это голосовой чат. Поэтому в общение способен включиться любой человек, чтобы внедрить соответствующие нарративы в головы молодежи. Этим пользуются западные спецслужбы.

«Discord будет защищать геймерское сообщество, но мы должны еще и понимать, что на самих серверах очень много токсичной информации. Данное общение — оно токсичное. Часто внедряются в чаты какие-то подростки, которые хотят поругаться, оскорбить друг друга», — предупредил Гогуа.

Специалист подчеркнул, что сегодня Discord остается удобным инструментом для геймеров, однако если ее заблокируют, появятся альтернативные платформы.

Накануне Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за то, что мессенджер не удалил запрещенную информацию. Инстанция признала соцсеть виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»).

Ранее в этот день стало известно, что Роскомнадзор вновь направил социальной сети требование удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России) и пронаркотический контент.

До включения в российский реестр соцсетей 23 марта Discord находилась в перечне иностранных компаний, действующих в Сети в РФ. Их работу регулирует закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России», который был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Он требует от зарубежных компаний открывать свои филиалы, представительства или регистрировать любые другие юридические лица на территории РФ, если их сервисы в сутки посещают свыше 500 тыс. человек.

Если компания откажется исполнять требования этого закона, ей могут запретить распространять рекламу своего сайта, публиковать ее или получать платежи. Кроме того, доступ пользователей к интернет-ресурсам фирмы тоже могут ограничить.