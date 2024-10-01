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Эксперт заявил о вербовке подростков в Discord через голосовой чат

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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance
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Голосовой чат в Discord опасен для подростков, потому что в него могут попасть любые люди, включая сотрудников иностранных спецслужб. Об этом 1 октября «Известиям» рассказал эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа.

По словам эксперта, если Discord не будет выполнять требования Роскомнадзора, ее заблокируют на территории России. При этом пострадают игроки и IT-специалисты, которые проводят совещания в социальной сети.

Кроме того, в Discord много рисков для простых пользователей.

«Можно столкнуться с мошенничеством, пропагандой запрещенных веществ, услугами проституции, распространением детской порнографии и прочей запрещенной на территории РФ и в принципе антисоциальной информацией», — указал журналист.

Он также подчеркнул, что основной источник обмена информации в Discord — это голосовой чат. Поэтому в общение способен включиться любой человек, чтобы внедрить соответствующие нарративы в головы молодежи. Этим пользуются западные спецслужбы.

«Discord будет защищать геймерское сообщество, но мы должны еще и понимать, что на самих серверах очень много токсичной информации. Данное общение — оно токсичное. Часто внедряются в чаты какие-то подростки, которые хотят поругаться, оскорбить друг друга», — предупредил Гогуа.

Специалист подчеркнул, что сегодня Discord остается удобным инструментом для геймеров, однако если ее заблокируют, появятся альтернативные платформы.

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Накануне Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за то, что мессенджер не удалил запрещенную информацию. Инстанция признала соцсеть виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»).

Ранее в этот день стало известно, что Роскомнадзор вновь направил социальной сети требование удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России) и пронаркотический контент.

До включения в российский реестр соцсетей 23 марта Discord находилась в перечне иностранных компаний, действующих в Сети в РФ. Их работу регулирует закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России», который был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Он требует от зарубежных компаний открывать свои филиалы, представительства или регистрировать любые другие юридические лица на территории РФ, если их сервисы в сутки посещают свыше 500 тыс. человек.

Если компания откажется исполнять требования этого закона, ей могут запретить распространять рекламу своего сайта, публиковать ее или получать платежи. Кроме того, доступ пользователей к интернет-ресурсам фирмы тоже могут ограничить.

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