Музыкант Мазаев назвал Добрынина жизнерадостным и веселым человеком

Народный артист России Вячеслав Добрынин, давший старт карьеры многим музыкантам, артистам и эстрадным композиторам, был жизнерадостным и веселым человеком. Об этом 1 октября «Известиям» рассказал музыкант, певец, автор песен, композитор и музыкальный продюсер, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

«Добрынин был еще и жизнерадостный, веселый человек с хорошим чувством юмора. Много достаточно в молодости общались, сейчас уже, конечно, меньше. В последнее время я позванивал ему, узнавал про его здоровье», — поделился музыкант.

Мазаев добавил, что в 1980-е годы он и музыкальный продюсер Игорь Матвиенко вышли в эфир в программе «Утренняя почта» с песней Вячеслава Добрынина «Земля наш дом» на стихи Роберта Рождественского, что было одним из первых ярких выступлений в их карьере.

Музыкальный руководитель ВИА «Добры молодцы», композитор Александр Клевицкий отметил, что Добрынин имел высшее филологическое образование и хорошо владел словом. Его песни, несмотря на «шлягерность», были наполнены смыслом, заявил Клевицкий.

«Он здорово ощущал слово <…> Что ни песня, то огромное количество прослушиваний, поклонников, замечательного таланта», — указал композитор, назвав Добрынина настоящим хитмейкером.

О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».