Объявлены цены на большой внедорожник Tank 700 в России

Компания Great Wall Motor объявила цены и начала старт приема заказов на новый флагманский внедорожник марки Tank с индексом 700. Он стал третьей моделью в линейке бренда и доступен в трех комплектациях: Premium и Superior с бензиновым двигателем и Edition One с гибридной силовой установкой, выполненной по схеме подзаряжаемого гибрида (PHEV), говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 1 октября.

В начальной комплектации рамный внедорожник обойдется в 8,9 млн рублей без учета спецпрограмм. В среднем уровне исполнения автомобиль будет стоить от 9,6 млн рублей, а в топовой версии с гибридной силовой установкой — 11,9 млн рублей.

В версиях Premium и Superior Tank 700 оснащен трехлитровым двигателем V6 мощностью 354 л.с. (560 Нм) в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,8 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч. Средний расход топлива — 12,5 л на 100 км (по циклу NEDC). Снаряженная масса машины составляет 2850 кг. Внедорожник оснащен системой полного привода Torque-on-Demand с передней, задней и межосевой блокировкой дифференциалов. Это первая модель в линейке бренда, которая оснащается адаптивной пневмоподвеской (в комплектациях Superior и Edition One).

Комплектация Edition One отличается оснащением и дизайном. Силовая установка состоит из бензинового трехлитрового турбодвигателя V6 мощностью 354 л.с. и электродвигателя, встроенного в коробку передач. Суммарная мощность двух двигателей составляет 422 л.с., крутящий момент составляет 800 Нм. При одновременной работе двигателя и электромотора автомобиль выдает 517 л.с. Емкость литий-ионной аккумуляторной батареи составляет 37,1 кВт·ч, запас хода на электродвигателе без подзарядки — 100 км. Разгон гибридной модели до «сотни» занимает 5,9 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Средний расход топлива равен 10,6 л на 100 км.

Длина Tank 700 составляет 5090 мм (5110 у гибридной версии) при колесной базе 3000 мм. Внедорожник оснащен рейлингами, панорамной крышей с люком, запаской на двери багажника, выдвижными порогами и 20-дюймовыми дисками, а также светодиодными фарами с лазерной технологией (в версии Superior). В салоне установлены кресла с массажем, подогревом и вентиляцией, а также функцией электрической поддержки ног, 16 динамиков аудиосистемы и другие опции. Флагманская версия отличается акцентными вставками бронзового цвета и контрастным оформлением 22-дюймовых дисков, а также дизайн пакетом с карбоновыми элементами, дополнительным освещением на крыше и потолком «звездное небо».

Ранее в этот день компания Geely объявила цены на новый кроссовер Cityray в России, который в модельном ряду марки займет место между паркетниками Coolray и Atlas. Модель будет доступна в четырех комплектациях.

Также во вторник в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7. Автомобили построены на платформах концерна Volkswagen и выпускаются в Китае. Обе модели получили ряд стилистических изменений. Для VS5 теперь характерен выраженный спортивный дизайн, в то время как VS7 обладает более строгим визуальным оформлением.