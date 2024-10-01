Geely раскрыла цены кроссовера Cityray в России
Компания Geely объявила цены на новый кроссовер Cityray в России, который в модельном ряду марки займет место между паркетниками Coolray и Atlas. Модель будет доступна в четырех комплектациях, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 1 октября. Сроки старта продаж пока не называются.
Цена Geely Cityray в базовой версии Comfort стартует от 2,7 млн рублей. В исполнении Luxury автомобиль стоит от 2,94 млн рублей. Цена версии Flagship начинается от 3,06 млн рублей, топовая комплектация Flagship Sport стоит от 3,1 млн рублей.
Кроссовер оснащен 4-цилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. (270 Нм) в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением (7DCT). До 100 км/ч Cityray разгоняется за 8,9 с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км. Длина модели составляет 4510 мм при колесной базе 2701 мм.
В базовой версии Geely Cityray получил «зимний» пакет, 18-дюймовые диски, светодиодные фары ближнего и дальнего света, руль с регулировкой по высоте и по вылету, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, сиденье водителя с механическими регулировками в шести направлениях, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, 13,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, аудиосистему с четырьмя динамиками, камеру заднего вида и прочие опции.
В более дорогие комплектации в числе прочего включены панорамная крыша с люком, система камер кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и различные ассистенты, аудиосистема с восемью динамиками, беспроводная зарядка для мобильных устройств, 19-дюймовые диски, электрорегулировки кресел.
Ранее в этот день сообщалось, что в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7. Автомобили построены на платформах концерна Volkswagen и выпускаются в Китае. Обе модели получили ряд стилистических изменений. Для VS5 теперь характерен выраженный спортивный дизайн, в то время как VS7 обладает более строгим визуальным оформлением.