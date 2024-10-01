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Обновленные кроссоверы Jetta поступили в продажу в России

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Фото: Jetta
dzen
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В России стартовали продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7, объявила 1 октября пресс-служба импортера и дистрибьютора «ФАВ-Восточная Европа». Автомобили построены на платформах концерна Volkswagen и выпускаются в Китае.

Обе модели получили ряд стилистических изменений. Для VS5 теперь характерен выраженный спортивный дизайн, в то время как VS7 обладает более строгим визуальным оформлением. На месте заднего логотипа теперь располагается крупная надпись Jetta, а гамма цветов кузова была расширена.

В интерьерах VS5 и VS7 появились новые цветовые решения: для VS5 предлагаются синие вставки, в то время как у VS7 появились декоративные элементы светло-серого оттенка. Для отделки приборной панели и передних дверей использовали мягкий материал. Кроме того, автомобили получили русифицированную приборную панель.

Техническая основа Jetta VS5 и VS7 осталась без изменений. Обе модели базируются на платформе MQB концерна Volkswagen. Кроссоверы оснащены 1,4-литровым турбодвигателем в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Обновленный VS5 доступен в четырех комплектациях, цена стартует от 3 млн рублей. VS7 предлагается в двух версиях, начальная цена составляет 3,37 млн рублей.

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В продуктовую линейку марки в РФ, помимо кроссоверов, входит седан VA3 (от 1,9 млн рублей). Бренд вышел на российский рынок в начале июля. Анонсируя старт продаж, компания отмечала, что модели «выполнены в немецком стиле», производятся «с применением немецкого контроля качества» и обладают «немецкой эргономикой».

Накануне компания Chery объявила характеристики кроссовера Tiggo 9, который станет флагманом модельного ряда в России и выйдет на рынок до конца текущего года. Tiggo 9 станет первой моделью марки на платформе Т2Х в российской модельной линейке.

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