5 октября — День учителя: как пройдут празднования и что подарить педагогам

Ежегодно 5 октября в России и других странах мира чествуют учителей, воспитателей и преподавателей. В 2024 году День учителя выпадает на субботу. О том, как пройдут празднования и что подарить педагогам, рассказывают «Известия».

День учителя в 2024 году — история праздника

Изначально День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Официально празднования в это время проходили на протяжении почти тридцати лет.

В 1994 году ЮНЕСКО (организация ООН по вопросам образования, науки и культуры) учредила Международный день учителей (World Teachers' Day) в годовщину принятия рекомендации о статусе учителей.

Документ был подписан 5 октября 1966 года, в нем определялись основные права и обязанности педагогов, а также условия их труда. Именно этот день и был выбран в качестве праздника.

День учителя в эту дату празднуют в России и еще более чем в ста странах мира. В Белоруссии и ряде других стран СНГ его по-прежнему отмечают в первое воскресенье октября.

День учителя в 2024 году — мероприятия

Ключевое событие праздника — Большая учительская неделя. В 2024 году она продлится с 30 сентября по 7 октября. Общая тема всех мероприятий в текущем году — «Учителя — герои». Ее цель — отметить труд сотрудников образовательных учреждений, которые ежедневно совершают подвиги в своей профессии, воспитывая будущее поколение.

В рамках недели участников ждут открытые уроки, мастер-классы и подведение итогов всероссийских конкурсов в сфере образования «Учитель года России», «Директор года России», «Воспитатель года России», «Первый учитель», «Мастер года» и другие.

Еще одно знаковое мероприятие Большой учительской недели — Всероссийский форум классных руководителей, который объединяет классных руководителей и кураторов групп учреждений среднего профессионального образования из всех регионов страны. Форум пройдет с 3 по 5 октября в Гостином дворе в Москве. В церемонии открытия примет участие министр просвещения России Сергей Кравцов.

Традиционно в День учителя проведут праздничные концерты в Музее Победы и Кремлевском дворце, где также состоится награждение лучших педагогов.

Торжественные мероприятия в праздничную дату пройдут по всей стране. Так, например, в Кировской области педагоги будут награждены почетным знаком «Педагогическая слава». Он вручается за высокие достижения в образовательной деятельности и внедрение новых технологий в обучение. В текущем году награду получат 45 учителей.

День учителя в 2024 году — как поздравить

По традиции в праздник учителям чаще всего преподносят букеты. В качестве подарков популярны также наборы шоколада, кофе, чая и подарочные сертификаты.

Выбирая подарок, важно помнить, что его стоимость не должна превышать 3 тыс. рублей. Именно такую сумму допускает Гражданский кодекс РФ.

Ранее «Известия» рассказали о подведении итогов Года педагога и наставника на выставке-форуме «Россия».