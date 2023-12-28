На выставке-форуме «Россия» подвели итоги Года педагога и наставника

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошла церемония закрытия Года педагога и наставника, подведены его итоги. Об этом говорится в релизе, 28 декабря поступившем «Известиям».

«Год педагога и наставника, объявленный президентом России, подходит к концу. За это время мы провели около семи тысяч федеральных и региональных мероприятий, направленных на повышение престижа профессии учителя. В них приняли участие более 17 млн человек», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что начатые проекты будут продолжены, ключевые направления определены. Голикова пожелала педагогам творческих успехов и поблагодарила их за работу.

Со своей стороны министр просвещения России Сергей Кравцов обратил внимание, что в Год педагога и наставника было реализовано много проектов, направленных на поддержку учителей, повышение престижа этой профессии. Он обратил внимание, что власти в 2023 году ввели более 470 мер социальной поддержки в отношении учителей на общую сумму 53 млрд рублей.

«Дорогие учителя, нам очень важно слышать от вас обратную связь. Мы будем делать все, чтобы и дальше помогать вам, развивать систему образования. Потому что за вами — будущее нашей страны, ведь учитель — самая значимая профессия. Дорогие друзья, адресую вам слова искренней благодарности», — сказал министр.

Глава Минкультуры Ольга Любимова подчеркнула, что в России работает уникальная трехступенчатая система творческого воспитания.

«Это ощущение мастера, к которому стоят студенты толпой, когда мы объявляем, кто набирает в этом году. Это событие в мире искусства не только нашей страны», — сказала министр.

По теме наставничества и педагогики снимут 13 новых фильмов, анонсировала Любимова.

Этот год задал тренд на наставничество и приблизил людей к тому, чтобы сделать его осознанной частью каждого россиянина, отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Для работы с молодежью наставничество — это основа. Как сказал на заседании Госсовета президент, воспитание возможно только на личном примере. И этот пример — это вы», — обратилась она к учителям.

Разуваева добавила, что в центрах патриотического воспитания работают участники спецоперации — они «настоящий пример мужества, пример для подражания».

2023 год по решению президента России Владимира Путина был объявлен Годом педагога и наставника.

Ранее, 13 декабря, зампредседателя Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) Анна Бушлякова на полях деловой сессии, посвященной наставничеству, в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметила, что наставничество вносит значительный вклад в реализацию проектов корпоративного добровольчества.

Она подчеркнула, что наставничество помогает интегрировать новых сотрудников в профессиональное сообщество, а также создает условия для развития и внедрения инновационных практик в компаниях.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.