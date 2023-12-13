На выставке-форуме «Россия» рассказали о наставничестве

Наставничество вносит значительный вклад в реализацию проектов корпоративного добровольчества, заявила заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) Анна Бушлякова. Она сказала об этом на полях деловой сессии, посвященной наставничеству, в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

По ее словам, наставничество «является не только эффективной практикой передачи навыков и знаний в профессиональном плане, но и инструментом развития личности в социальном аспекте». Бушлякова добавила, что наставничество помогает интегрировать новых сотрудников в профессиональное сообщество, а также создает условия для развития и внедрения инновационных практик в компаниях.

Эту позицию разделяет руководитель проектного офиса дирекции устойчивого развития «Русала» Татьяна Гончаренко. «Наставничество как важный компонент внутренних и внешних проектов корпоративного волонтерства включен в стратегию устойчивого развития нашей компании. Это и производственное наставничество опытных сотрудников, и краткосрочное наставничество для новых сотрудников и стажеров, и даже наставничество в рамках отдельных деловых компетенций для внешних аудиторий в рамках специальных корпоративных программ», — подчеркнула Гончаренко.

Начальник отдела развития корпоративной культуры и бренда работодателя «Т Плюс Оксана Критикова привела пример социально значимых проектов корпоративного добровольчества. Она представила реализуемый в Ижевске с участием десяти компаний, входящих в региональное отделение НСКВ, проект по социальной адаптации подростков из неблагополучных семей за счет взаимодействия с корпоративными наставниками. Добровольцы мотивируют подростков к выбору карьерного пути и позитивной социальной интеграции. Проект получил поддержку со стороны местных властей и запланирован к масштабированию в других регионах присутствия компании, заключила Критикова.

Деловая сессия «Наставничество и его возможности для реализации проектов корпоративного волонтерства: выигрывают все» прошла в рамках международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.