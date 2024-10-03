Пристегнуть за язык: кого назвал свиньями польский президент

В Польше разрастается новый скандал, связанный с миграционной темой. Местная правозащитная организация подала в суд на президента страны Анджея Дуду. Ему вменяют в вину его прошлогоднее высказывание, когда Дуда назвал «свиньями» зрителей, пошедших в кинотеатры на фильм о том, как польские пограничники силой вышвыривают из страны беженцев. Дуда — представитель «уходящей натуры», ибо выдвинувшая его во власть консервативная партия «Право и справедливость» в прошлом году проиграла парламентские выборы. Однако, что характерно, утвердившаяся во власти леволиберальная коалиция отнюдь не стала менять введенных предшественниками правил работы с беженцами: их всё так же избивают и изгоняют. Подробности — в материале «Известий».

Обидный фильм

После того как три года назад Польша столкнулась с продолжающимся и по сей день миграционным кризисом на своей восточной границе, польские силовики перешли к совершенно бесчеловечным методам. За эти три года имели место сотни случаев, когда пограничники сначала зверски избивали азиатов и африканцев, пробиравшихся на польскую территорию, а потом вышвыривали их обратно в Белоруссию — в некоторых случаях уже мертвыми. За минувшие три года таких фактов набралось предостаточно. Этими фактами воспользовалась режиссер Агнешка Холланд, которая в 2023 году сняла на деньги либеральных фондов картину «Зеленая граница» ((Zielona granica), в которой рассказывается о горькой судьбе беженцев, пытающихся проникнуть в Польшу.

По сюжету картины учительница английского языка из Афганистана и семья сирийцев скитаются по Беловежской пуще и борются с дождем, голодом и жаждой, вязнут в грязи.

Кадр из фильма «Зеленая граница» Фото: Astute Films

Им пытаются помочь польские активисты-добровольцы, но польские пограничники выбрасывают их из страны. Фильм откровенно тенденциозный. Белорусские пограничники изображены ничуть не лучше своих польских коллег: в картине Холланд обе стороны перебрасывают друг другу несчастных беженцев, словно мяч, а они тем временем тонут в болотах, умирают от переохлаждения, шока, обезвоживания и голода.

Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, где фильм вызвал одобрение либеральных критиков. Однако, когда этот фильм в прошлом году добрался до польских экранов, он вызвал у силовиков и политиков из правоконсервативного лагеря бурю негодования. Глава правящей на тот момент партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что картина является частью «индустрии презрения» к польский армии и правоохранительным органам. Тогдашний министр юстиции Збигнев Зебро, в негативном контексте упомянутый в «Зеленой границе» по имени, заявил, что Агнешка Холланд «работает на российскую пропаганду».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский назвал фильм «фальшивкой» и «жестоким нападением на польскую пограничную службу».

В пресс-службе пограничников заявили, что «фильм «Зеленая граница» нужно рассматривать как видение режиссера, полностью оторванное от реальности». Профсоюз работников пограничной службы охарактеризовал фильм как «пропагандистский продукт, точно настроенный на идеологическую ноту, заданную людьми, враждебными польскому государству». Польские силовики восприняли в качестве пощечины известие, что фильм Холланд был показан на кинофестивале Tertio Millennio, где режиссера в присутствии высших католических иерархов наградили специальной премией «Фуорикампо». Ведь в Польше до сих пор очень распространены католические традиции и на сам факт показа «предательской» кинокартины в Ватикане многие отреагировали очень болезненно.

Выразился весьма неосторожно

К теме фильма обратился и председатель оппозиционной тогда партии «Гражданская платформа» Дональд Туск (ныне премьер-министр Польши), использовавший ее в своей предвыборной пропаганде. Он заявил, что, если кто-то и оскорбил пограничников, так это сама партия «Право и справедливость», при власти которой в страну, дескать, пробрались 300 тыс. мигрантов, получивших визы, причем иногда коррупционным путем. Наконец, не остался в стороне от обсуждения и президент Анджей Дуда. Он в интервью «Польскому телевидению» сказал буквально следующее: «Неудивительно, что пограничники, ознакомившиеся с этим фильмом, использовали выражение «только свиньи сидят в кинотеатре». Оно знакомо нам со времен нацистской оккупации, когда в наших кинотеатрах крутили пропагандистские гитлеровские фильмы. Мне жаль, что снят такой фильм, который, как я слышал, очерняет польских офицеров».

Свое высказывание о «свиньях» Дуда сделал еще год назад, но лишь сейчас, 30 сентября 2024 года. польский Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения подал на него иск в суд из-за этих слов.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

Иск будет рассматриваться в дистанционном формате, первое слушание пройдет 24 октября 2025 года. К тому моменту полномочия Дуды на посту президента Польши уже два месяца как истекут — для него это второй пятилетний срок, и баллотироваться на пост главы государства в третий раз он уже не имеет права. Адвокат Петр Милик заявил изданию Fakt, что суд, если установит «факт ущемления личностных прав», может обязать Анджея Дуду принести публичные извинения или выплатить компенсацию.

Минувшим летом «Зеленую границу» решили бесплатно показать на рыночной площади Вроцлава, где проходил кинофестиваль «Новые горизонты». Узнав об этом, депутат Европарламента от «Права и справедливости» Михал Дворчик высказал решительный протест. Он заявил, что абсолютно «невероятно, что после драматических событий на польско-белорусской границе, после убийства польского солдата, есть люди, продвигающие фильмы, порочащие Войско польское и офицеров пограничной службы».

Кадр из фильма «Зеленая граница» Фото: Astute Films

Дворчик подчеркнул, что показ фильма в городе, посещаемом толпами туристов, подрывает усилия пограничной службы, армии и полиции «и в то же время негативно влияет на восприятие Польши на международной арене». Однако его протест остался неуслышанным.

Впрочем, крайне характерно, что сменившие консерваторов из «Права и справедливости» либералы из «Гражданской платформы» отнюдь не открыли границу для беженцев — и польские пограничники продолжают практиковать жестокие методы и сейчас. Вот, например, из свежего: 21 сентября в госпогранкомитете Республики Беларусь сообщили, что двумя днями ранее их сотрудники обнаружили у калитки в польском заграждении избитого и обессиленного иностранца. Со слов мужчины, его задержали польские силовики, к которым он обратился за помощью и защитой. Вместо проведения разбирательства польские «правоохранители» избили беженца, а затем выбросили его через калитку для животных на белорусскую сторону.

Кадр из фильма «Зеленая граница» Фото: Astute Films

Белорусы оказали беженцу первую помощь и отправили его в больницу.

Подобная ситуация вызывает возмущение у лиц либеральных убеждений, которые рассказывают о «несчастных людях, которые всего лишь хотят жить в мире и спокойствии и бегут от нищеты и войн в своих родных странах». Однако у противников бесконтрольной миграции есть свои доказательства. Они говорят, что ни в коем случае нельзя допускать в страну людей другого менталитета и культуры, зачастую относящихся к европейцам как к чужакам, которых, по их мнению, можно грабить, убивать и насиловать. В качестве доказательства польские консерваторы ссылаются на плачевную ситуацию, сложившуюся в таких, например, странах, как Германия и Швеция, где этнические банды, укомплектованные «понаехавшими», держат в страхе мирных граждан.

Дополнительный довод против мигрантов

А недавно у сторонников жестокого обращения с мигрантами появился новый довод. В сентябре Польша столкнулась со стихийным бедствием — мощными наводнениями в Силезском, Нижнесилезском, Опольском, Любушском и Малопольском воеводствах, находящихся на юге, юго-западе и западе государства. Причиной послужило резкое повышение уровня воды в реках после обрушившегося на Европу шторма «Борис». Эти наводнения называют сильнейшими с 1997 года. Одним из последствий наводнения стало появление полчищ мародеров, которые торопятся успеть поживиться в пострадавших районах. Из-за грабителей люди не решаются покидать дома в зоне затопления, поскольку опасаются за свое имущество. Многие из мародеров являются иностранцами: за этим занятием замечали выходцев с Украины, из Грузии, стран Азии и Африки. К полякам они никаких теплых чувств не испытывают и грабят их без всякой жалости.

Разрушенный мост после наводнения в Польше, произошедшего 15 сентября 2024 года Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Жители волости Яблонна в Люблинском воеводстве рассказывают, что бродящие по району грабители день ото дня становятся всё более наглыми и дошли уже до того, что по ночам врываются в дома со спящими людьми. 23 сентября жители встретились с чиновниками и полицией для обсуждения ситуации и рассказали, что, хотя все они сейчас стараются оборудовать свои жилища системами видеонаблюдения, бандитов это не страшит: «Они смотрят на эти камеры и смеются». Один из пострадавших поведал, что в его дом ворвались трое мародеров, сломавших входную дверь ломом. Они избили собаку, пытавшуюся остановить злодеев. Внутри находились жена хозяина дома и двое его маленьких детей. «Полиция прибыла через 45 минут. Когда они приехали, мне пришлось убеждать их, что это была попытка ограбления, а не кража со взломом!» — жаловался пострадавший.

Полицейский патруль возле поврежденного здания после наводнения в Польше, 20 сентября 2024 года Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Поскольку полицейских в окрестностях очень мало, жителям Яблонны пришлось самим организовать патрулирование — и теперь местные мужчины вместо того, чтобы отдыхать после работы, вынуждены колесить по районам, обеспечивая безопасность. Полиции пришлось снаряжать многочисленные патрули, которые заняты выслеживанием и ловлей мародеров. Своими силами полиция не справляется, и для охраны жителей от мародеров пришлось задействовать 14 тыс. военнослужащих. Но и этого мало: жители сильно пострадавшего от наводнения города Клодзко (Нижнесилезское воеводство) жалуются, что, невзирая на присутствие большего количества силовиков, по ночам на улицы выходят «какие-то вооруженные банды и грабят».

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что в Польше, как и в других странах Евросоюза, происходит борьба консервативных сил, ориентирующихся на национальное государство, со ставленниками транснационального капитала — а те как раз поддерживают бесконтрольную миграцию.

Фото: TASS/ЕРА/LESZEK SZYMANSKI