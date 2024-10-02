Луна в огненном кольце: чего ждать от опасного солнечного затмения в октябре

С наступлением октября для жителей Земли подойдет к концу один из наиболее напряженных периодов 2024 года: завершится осенний коридор затмений. В момент последнего в этом году солнечного затмения Луна частично перекроет диск Солнца, что при наблюдении будет выглядеть как огненное кольцо, обрамляющее спутник Земли. Однако, по словам астрологов, это завораживающее астрономическое явление может негативно повлиять на самочувствие всех живых существ. В группе риска окажутся эмоционально неустойчивые люди. С другой стороны, этот период, проходящий в фазе новолуния, станет благоприятным временем для переосмысления планов и поиска новых жизненных ориентиров. Когда наступит солнечное затмение в октябре 2024 года и чего ожидать в этот день представителям знаков зодиака — рассказывают «Известия».

Солнечное затмение в октябре: когда начнется, откуда будет видно

Затмения Солнца и Луны происходят с периодичностью раз в полгода. Во время этих процессов Земля, Солнце и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине космической тройки оказывается Луна, то люди могут наблюдать солнечное затмение, а если Земля, то лунное.

Соответственно, солнечное затмение представляет собой астрономическое явление, во время которого Луна перекрывает солнечный диск полностью или частично для наблюдателя с Земли.

Фото: Global Look Press/NASA

Ученые выделяют три основных вида солнечных затмений. Когда Луна закрывает собой только край солнечного диска, затмение называют частным, а если целиком, то полным. Существует также кольцеобразное затмение, при котором Луна закрывает центральную часть Солнца, оставляя яркое кольцо света.

Заключительное в 2024 году кольцеобразное солнечное затмение наступит 2 октября. Астрономическое явление продлится с 18:42 до 0:47 мск. Пик, когда затмение станет кольцеобразным, придется на 21:45. В это время Луна не полностью скроет Солнце, и вокруг нее появится так называемое огненное кольцо.

Траектория затмения начнется на восходе Солнца в центральной части Тихого океана, к северу от экватора, и продлится через экватор и в южную часть Тихого океана. В точке наибольшего затмения кольцевая фаза продлится 7 минут 24 секунды.

Остров Пасхи Фото: Global Look Press/Zhu Yubo

Остров Пасхи, расположенный в южной части Тихого океана, станет одним из лучших мест для наблюдения за этим явлением. Его территория находится на пути движения тени Луны, что даст возможность местным жителям и туристам стать свидетелями эффектного затмения. Кольцеобразное солнечное затмение 2 октября будет видно не только на острове Пасхи, но и в других частях Тихого океана и Южной Америки. Видами «пылающей» Луны смогут насладиться жители и гости Чили и Аргентины.

В 2024 году с территории России это астрономическое явление видно не будет. Поэтому для наблюдения за кольцеобразным затмением 2 октября можно будет воспользоваться специализированными онлайн-платформами , которые ведут прямую трансляцию с наилучших мест обзора.

Чего нельзя делать в коридоре затмений в октябре

Считается, что солнечное затмение не проходит бесследно для живущих на Земле живых существ. Животные начинают метаться в беспокойстве, птицы умолкают, и вся природная стихия как будто замирает в этот период.

Люди тоже реагируют на это астрономическое явление. Астрологи считают, что затмение воздействует на психику человека. Некоторые замечают усиление тревожности и появление нервозности. Труднее всего приходится женщинам: многие из них ощущают недомогание и упадок сил. По некоторым данным, у 70% населения во время солнечного затмения повышается давление, учащается сердцебиение. У части населения планеты усугубляются проблемы со здоровьем, обостряются хронические заболевания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Астролог Юлия Величко советует в данный период посвятить время работе над своими страхами и установками.

— Медитации и внутренние практики помогут оставаться в гармонии. Важно наблюдать за своими эмоциями и не действовать импульсивно, — отметила астролог.

По словам эксперта, дни солнечных и лунных затмений следует рассматривать как зеркало, в котором отразятся все скрытые качества. Но также этот период открывает возможности для личностного роста и трансформации. С помощью внутренней работы и осознанных действий получится пройти этот период с минимальными потерями и выйти на новый уровень самопознания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Астрологи отмечают, что октябрьское солнечное затмение, проходящее в период новолуния, относится к так называемому коридору затмений, который начался с середины сентября. Им принято считать тяжелый двухнедельный период между лунным и солнечными затмениями. Коридор затмений — отличная возможность переработать накопившийся негатив и заняться собственным развитием.

В эти дни важно проявить осторожность: можно не только вырасти духовно, но и совершить поспешные и необдуманные действия, которые впоследствии приведут к разочарованию. Кроме того, в период коридора затмений люди своими руками творят будущее, поэтому необходимо ответственно подходить ко всем задачам и правильно распоряжаться временем. Косметологические процедуры, окрашивание и стрижку, запланированные на этот день, лучше перенести на более благоприятный период.

Солнечное затмение 2 октября 2024 года: астрологический прогноз и гороскоп

Во время солнечного затмения 2 октября астрологи советуют спать, не выяснять отношений, не планировать грандиозных целей и задач. Явление пройдет в период новолуния под знаком Девы. Считается, что в это время могут произойти неблагоприятные события в мире. Решения людей, имеющих власть, могут казаться нелогичными и несправедливыми. Это касается и взаимоотношений с начальством.

Юлия Величко подчеркнула, что затмение 2 октября запустит кармическую программу, первые плоды которой будут видны уже в 2024 году, а окончательные результаты проявятся к 2033 году. Оно поможет осознать свои уроки и задачи. Важными окажутся отношения, где всплывут конфликты и теневая часть личности. Это кармический опыт, через который нужно пройти осознанно.

Фото: Global Look Press/Tommy Seiter

Больше всего затмение отразится на так называемых солнечных людях, то есть тех, кто родился 1-го, 10-го, 19-го и 28-го числа независимо от месяца. Они находятся под покровительством Солнца. Поскольку Солнце и Луна в затмении поражают друг друга, для таких людей период может стать ключевым. Им стоит внимательно относиться к своему состоянию и отслеживать эмоции. При этом природное явление практически никак не отразится на людях с устойчивой психикой и меньшей восприимчивостью к внешним факторам.

Для наилучшей подготовки к сложному и эмоционально насыщенному периоду астролог Анна Кляйн подготовила точный гороскоп на 2 октября для каждого знака зодиака.

Овен. Последнее солнечное затмение будет испытывать ваши отношения на прочность. Нужно научиться договариваться с людьми, прислушиваться, находить общий язык. У кого-то отношения могут выйти на новый уровень, например перерасти в официальный брак. В натянутых отношениях наоборот: всё может усугубиться вплоть до расставания.

Телец. Период октябрьского затмения затронет вашу рабочую сферу. Космическая энергетика поможет завершить все начатые процессы. Если вы давно планировали уйти с работы и найти новую, то затмение подтолкнет вас к этому. Возможно и то, что вы можете столкнуться с болезнями. Следует проявить повышенное внимание к своему здоровью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Близнецы. Вас затмение может спровоцировать на перемены в любовных отношениях. 2 октября отлично подойдет для отдыха в приятной компании. Главное, подходить ко всему обдуманно. Вероятны и новые знакомства, которые обеспечат вас вдохновением для реализации творческих задумок.

Рак. Представителям данного знака зодиака в день затмения придется решать семейные вопросы. У многих Раков могут произойти изменения в местожительстве. Период подходит для приобретения недвижимости, оформления ипотеки. Также затмение подойдет для ремонтных работ и перестановки в доме.

Лев. Вас ждут судьбоносные знакомства. 2 октября будет наполнено большим количеством общения и передвижений. Хорошее время, чтобы перейти на правильное питание и заняться спортом. Помимо этого, затмение вынудит решать бумажные дела и наводить порядок в документации. Из-за этого первая половина дня может пройти достаточно нервно.

Дева. Затмение затронет вашу финансовую сферу жизни. Оно может открыть новые источники дохода, но для этого вам нужно расстаться со старыми. 2 октября вы можете столкнуться с большими тратами. Каждую покупку следует хорошо обдумать, чтобы не разочароваться в будущем.

Весы. Солнечное затмение с большой долей вероятности повлияет на ваше тело. В худшем случае вы можете заболеть. Одевайтесь теплее и берегите горло и шею. В лучшем случае вы увидите положительные результаты от занятий спортом. В это время вам необходимо найти баланс, проработать свои страхи. Возможно, что вы будете втянуты в какие-то интриги и сплетни.

Скорпион. Вас затмение заставит думать о прошлом, проработать старые психологические травмы. 2 октября могут присниться вещие сны. Новолуние лучше всего будет провести в одиночестве. Также в этот период вам могут открыться тайные знания и секреты, которые кто-то из вашего окружения тщательно скрывал. Это время, когда вылезут ваши страхи, тайные враги, скрытые болезни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Стрелец. В период затмения для вас будет полезно заняться благотворительностью. Ведь чем больше мы отдаем, тем больше получаем, поэтому вам всё обязательно вернется. Возможно, вы выиграете в лотерею или вам выплатят премию, подарят деньги. Посвятите время построению планов и целей, которые приведут к реализации ваших заветных желаний.

Козерог. Затмение затронет вашу карьеру. Многих Козерогов могут ждать положительные изменения в профессиональной деятельности. Начальство обратит внимание на ваше упорство и в благодарность может повысить в должности и выписать премию. Вечер готовит для вас приятный сюрприз.

Водолей. У вас 2 октября могут поменяться взгляды на жизнь. Период хорошо подойдет для переезда, начала учебы и развития навыков. В этот день всё внимание будет приковано к вам. Используйте это, чтобы заполучить важные контакты.