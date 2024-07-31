ФАС составила антирейтинг банков-нарушителей закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба назвала «Известиям» банки, которые чаще других нарушали закон о рекламе в течение последних полутора лет. Это Альфа-банк (ему назначено 66 штрафов), «Открытие» (20 штрафов) и Почта Банк (12 штрафов).
Значительно чаще других Закон о рекламе нарушает Альфа-банк, следует из данных, приведенных ФАС. В службе уточнили, что общая сумма назначенных организации с 2023 года штрафов превышает 20 млн рублей.
Подсчет идет с этого периода, поскольку именно с прошлого года в ФАС стало поступать рекордное количество заявлений граждан с жалобами на рекламу финансовых продуктов этой кредитной организации, сообщили в службе. По мнению ведомства, это может быть связано с расширением агрессивной рекламной кампании банка на территории страны.
Вторым по числу нарушений за этот период стал банк «Открытие» с 20 назначенными штрафами, отметили в ФАС. Общая сумма взыскания впятеро меньше, чем у Альфы — 4,8 млн рублей.
В топ-3 нарушителей закона о рекламе входит Почта Банк, которому с начала 2023 года назначили 12 штрафов общей суммой почти 4 млн рублей.
ЦБ регулярно информирует ФАС в случае обнаружения рекламы с нарушением требований по отображению диапазона ПСК, уточнили в пресс-службе регулятора. Обе организации ведут постоянный мониторинг продвижения участников рынка. Впрочем, в ЦБ считают, что проблема не массовая.
«На сегодняшний день выявлены единичные случаи размещения некорректных диапазонов ПСК», — сообщили в пресс-службе Банка России.
Помимо отображения ПСК, крупные банки могут нарушать требования к рекламе вкладов и накопительных счетов. Например, финансовые организации штрафуют за продвижение депозита по привлекательной ставке без уточнения, на какой срок продукт будет предоставляться с максимальной доходностью.
Кроме того, есть случаи, когда игроков привлекают к ответственности за некорректную рекламу программы лояльности или сравнение в дисклеймерах, уточнили в ФАС. К примеру, слово «лучший» («лучший мобильный банк» или «лучший банк для бизнеса») применяется в кампаниях без указания объективных критериев, рассказали в ФАС.
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