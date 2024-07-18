Зарыться в ПСК: банки всё чаще отказываются от рекламы кредитов

Банки существенно сократили рекламу займов , сообщили «Известиям» в ФАС. Причина в том, что с октября они обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) в объявлениях, поэтому их предложения кажутся менее привлекательными. Финансовые организации переключились на продвижение других продуктов — кредиток и вкладов , но и там игроки нередко прячут важную для клиентов информацию. После вступления новых требований в силу ФАС начала расследование в отношении некоторых банков. Каких важных сведений может не быть в рекламе и чем помогают данные о полной стоимости займа — в материале «Известий».

Как изменилась реклама из-за требований отображать полную цену кредита

Количество рекламы кредитов существенно сократилось после введения требований об указании диапазона ПСК , сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС. Тем не менее служба уже рассматривает ряд дел о нарушениях этого закона . Практика применения новых норм уже нарабатывается, добавили там.

Справка «Известий» С 23 октября 2023 года банки обязаны отображать сведения о ПСК в рекламе займов. Полная стоимость кредита, помимо годового процента, включает в себя любые платежи в пользу финансовой организации — страховку, платные SMS-оповещения и другие дополнительные услуги.

Рекламы кредитов действительно стало меньше , заявила первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова. Количество кампаний по продвижению сократилось, однако новые требования не привели к их полному исчезновению , уточнила директор департамента коммуникационной политики Выберу.ру Анна Романенко. По ее словам, игроки рынка еще находятся в процессе изменения рекламных макетов — они ищут оптимальное соотношение между соблюдением закона и сохранением привлекательности продуктов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Финансовые организации даже на своих сайтах зачастую перестали указывать процентные ставки. Информация о полной стоимости кредита может находиться в конце страницы или на отдельной вкладке «тарифы» , — уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В рекламных кампаниях теперь может делаться акцент не на ставке, а на сумме кредита или сроке его выдачи , уточнила Анна Романенко. Это позволяет продвигать продукт и не вводить потенциальных заемщиков в заблуждение .

Продвижение ссуд существенно сократилось в первую очередь в наружной рекламе , отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Однако ее стали чаще давать в мобильных приложениях банков , уточнил эксперт. По его словам, клиенты получают сообщения о специальном займе во всплывающих окнах — после этого можно в одно касание перейти к оформлению заявки на займ .

Также многие игроки фокусируются на персональных предложениях для своих клиентов, предлагая им индивидуализированные условия , добавил директор по маркетингу Сравни.ру Никита Самарин. В то же время в кампаниях на радио и телевидении банки сосредоточились на поддержке бренда и платежных сервисов , добавил Андрей Бархота.

— Чаще всего сейчас можно встретить рекламу кредитных карт — этот продукт очень востребован, — отметила Анна Романенко.

После вступления новых требований в силу ФАС начала расследование в отношении некоторых кредитных организаций. Первое дело антимонопольная служба возбудила против Почта Банка за рекламу ссуды со ставкой 4% в общественном транспорте в Москве и Московской области . Также с момента введения закона было зафиксировано несколько нарушений у Альфа-банка , сообщили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы за некорректное указание ПСК в рекламе выросли вдвое — до 1,6 млн рублей .

«Известия» направили запрос в крупнейшие российские банки и ЦБ о новой политике и как такие требования повлияли на динамику выдачи ссуд.

«Сбер» не наблюдает сокращения спроса на займы из-за требований к отображению ПСК в рекламе , сообщили в пресс-службе организации.

Почему банкам нужно отображать ПСК в рекламе

Отображение ПСК в рекламе необходимо, чтобы исключить практику, при которой информация о продукте преднамеренно искажается , пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. До этого банки указывали в объявлениях только минимально возможную ставку по займу без объяснения условий ее предоставления (для этого обычно нужно было оформить страховку за дополнительную плату).

Многие финорганизации привлекали клиентов низкой стоимостью займа на «обложке», но реальная ставка кредитования оказывалась выше, чем в рекламе , добавил Алексей Тараповский. К платежу также могла прибавиться стоимость полиса, что еще больше увеличивало общую стоимость займа. Сейчас ПСК у некоторых банков по потребительским ссудам иногда превышает 40% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сейчас финансовые организации могут не указывать важную информацию и в рекламе других продуктов — например, вкладов или накопительных счетов . В таких кампаниях нередко указаны максимальные ставки (например, 20% годовых), но не уточняется, что такая доходность возможна только для депозита сроком один месяц или при соблюдении дополнительных условий , отметила Анна Романенко из Выберу.ру.

Требования отображать ПСК в рекламе в итоге не так сильно повлияли на востребованность ссуд и микрокредитов , отметила Анна Романенко. У населения есть потребность в заемных средствах, поэтому люди продолжат брать ссуды, даже зная условия, которые раньше оставались за скобками .

Это особенно актуально для нынешнего периода «сложного рынка» и высоких ставок , пояснила глава направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.