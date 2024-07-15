Кредитная жара: в июне россияне заняли 1,7 трлн рублей

Российское кредитование вновь разогналось в июне, показав третий результат по объему выдачи за всю историю. За месяц физические лица получили кредитов на общую сумму 1,7 трлн рублей. В значительной степени это объясняется последним месяцем льготной ипотеки, программа которой прекратила свою работу с 1 июля. Тем не менее остальные сегменты также показали высокие результаты. Произойдет ли охлаждение кредитного рынка в России в ближайшие месяцы и приведет ли это к замедлению инфляции, разбирались «Известия».

Третий результат в истории

В июле кредиты банков (то есть без учета микрокредитования) населению составили 1,672 трлн рублей. Больше, согласно данным Frank Media, было только в августе и сентябре 2023 года — сразу после начала цикла повышения ставки ЦБ. Ипотека составила более 40% объема всех выдач, или 777 млрд рублей. По сравнению с маем рост в этом сегменте составил 44%, а по сравнению с июнем 2023 года — 23%.

Понятно, что ключевую роль в таком скачке сыграло закрытие программы льготной ипотеки. Россияне хотели получить кредит на выгодных условиях (сейчас рыночные ставки по ипотеке приближаются к 20%), пока такая возможность есть. Хотя некоторые банки уже закрыли свои программы. Тем не менее рост выдач показал, что лазейка еще оставалась.

По большинству остальных сегментов кредитования фиксировались либо стагнация, либо некоторый спад. Так, выдачи кредитов наличными упали на 4%. Объем выданных автокредитов упал в июне на 5% к маю. Некоторый рост отметился в секторе POS-кредитов (на 5,6%). Как бы то ни было, снижение к маю всех секторов, кроме ипотеки, не свидетельствует о каком-то глубоком спаде, поскольку данные показатели и в мае находились на весьма хороших уровнях. То есть можно говорить об эффекте высокой базы, а кредитование в целом не обнаруживает серьезной понижательной тенденции.

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Однако отмена льготной ипотеки — довольно серьезный удар по рынку. В 2024 году до 75% ипотечных кредитов брались на льготных условиях. Часть программ (семейная ипотека, IT-ипотека и другие) никуда не денется, но просто купить новостройку под смешной в наших условиях процент больше не получится. С одной стороны, это резко снизит доступность жилья в моменте. С другой — именно льготную ипотеку винили в слишком бурном росте цен на недвижимость и разгоне инфляции в целом. Что изменится с этого месяца, начнется ли охлаждение?

По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, этот процесс уже запущен.

— Потребительское кредитование и кредиты на автомобили показали замедление в июне. В июле еще сохранятся высокие, но не рекордные выдачи ипотеки, одобренные до 1 июля. Также ожидается замедление корпоративного кредитования, — прогнозирует эксперт.

Рынок труда не дает охладиться кредитам

В свою очередь, аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что кредитование не замедляется теми темпами, которые были заложены ранее Банком России, поскольку была недооценена жестокость рынка труда.

— На фоне дефицита кадров значительно растут доходы населения, при этом высокие ставки по вкладам и депозитам позволяют извлекать дополнительный инвестиционный доход. Улучшение финансового положения россиян позволяет брать новые кредиты, несмотря на высокие ставки. Однако мы ожидаем, что постепенно ситуация будет охлаждаться, учитывая ожидаемое повышение ставок на июльском заседании, — комментирует аналитик.

Она полагает, что на ипотечном рынке более заметное снижение спроса мы увидим к августу, поскольку в июле еще будут частично учтены те заявки, которые были поданы до завершения действия ипотеки с господдержкой. По прочим кредитным сегментам охлаждение также будет более заметным через месяц, поскольку может случиться всплеск спроса перед новым раундом повышения ставки.

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— В целом рынок реагирует на изменения денежно-кредитной политики с временным лагом, поэтому реальный эффект на экономику мы увидим через 3–6 месяцев. Безусловно, снижение активности в кредитовании окажет позитивное влияние на инфляцию, — отметила Наталия Пырьева.

По словам основателя сервиса «Кредчек» Эльмана Мехтиева, Банк России неоднократно указывал, что именно льготные программы в случае их массовости создают дополнительные возможности для роста инфляции.

— Своими действиями ЦБ шаг за шагом сокращает влияние таких источников, но не всё только ими определяется, — говорит эксперт. — Да, темпы роста розничного кредитования снизятся, но развороты не происходят со вчера на сегодня, а могут занять несколько месяцев.

Замедление инфляции осенью

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», отмечает, что завершение льготной безадресной ипотеки под 8% и изменение условий доступности семейной ипотеки под 6% приведут к существенному сокращению доступности программ с субсидируемой процентной ставкой.

По ее словам, в целом ужесточение кредитных условий усилилось с конца мая вследствие жестких сигналов ЦБ о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки. На этом фоне в июне наметилось некоторое охлаждение активности в корпоративном сегменте кредитного рынка.

— Потребительское кредитование, в том числе сегмент кредитных карт, до сих пор оставалось более устойчивым к высоким кредитным ставкам. Регулятор связывает это с ростом доходов части населения, которая ранее активно не пользовалась кредитами, а теперь занимает для реализации отложенного спроса, — указала собеседница.

К тому же, отметила она, люди стали больше пользоваться беспроцентным грейс-периодом для оплаты текущих расходов вместо других видов потребительских кредитов или траты сбережений, по которым они получают проценты.

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— Тем не менее увеличение стоимости заимствований в сочетании с сокращением предложения потребкредитов со стороны банков должны способствовать постепенному замедлению роста кредитования и в этом сегменте, — подчеркнула Беленькая.

Из-за изменений на кредитном рынке и активных действий ЦБ в ближайшее время можно будет ожидать замедления роста цен, считает Илья Федоров.

— Жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) продолжит усиливаться в течение июля и августа. Как за счет повышения ставки, так и за счет сокращения льготного кредитования. Ожидается замедление темпов роста цен к осени, — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций».

Как считает Ольга Беленькая, замедление роста кредитования — необходимое звено в ослаблении давления внутреннего спроса на инфляцию, однако именно в этом канале передача жесткой ДКП в широкую экономику происходит пока менее эффективно.

— Влияние процентного канала ДКП на сберегательную активность более выражено: по данным ЦБ, за первые пять месяцев года приток средств населения на банковские вклады составил 4 трлн рублей, а объем средств на банковских вкладах и счетах физлиц вырос до 49 трлн рублей (+28% год к году).

По ее словам, на фоне значительного повышения ставок по вкладам крупнейшими банками и облегчения возможностей перетока средств между своими счетами через СБП (отмена комиссий при переводе до 30 млн рублей в месяц) «Сбербанк» и ВТБ привлекли рекордные объемы вкладов.

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— Это позволяет сократить долю дополнительных доходов, которое население могло бы направить на потребление, что привело бы к еще большему инфляционному давлению. Но кредитование пока растет быстрее прогнозов ЦБ, и регулятор пытается дожать его сохранением жестких денежно-кредитных условий на более длительный срок и вероятным дополнительным повышением ключевой ставки, — заключила аналитик.