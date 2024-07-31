Так себе стоимость: ФАС назвала основных нарушителей закона о рекламе среди банков

Федеральная антимонопольная служба назвала «Известиям» банки, которые чаще других нарушают закон о рекламе. Это Альфа-банк (ему назначено 66 штрафов), «Открытие» (20 штрафов) и Почта Банк (12 штрафов). Как правило, финансовые организации некорректно указывают полную стоимость кредитов и доходность по вкладам, а также — параметры программы лояльности. Впрочем, сумма взыскания даже после того, как этой весной ее удвоили, несопоставима с теми доходами, которые игроки могут получить благодаря привлечению клиентов, считают эксперты. Чем такая стратегия может обернуться для банков и заемщиков — в материале «Известий».

Какие банки нарушают требования закона о рекламе

Значительно чаще других закон о рекламе нарушает Альфа-банк, следует из данных, приведенных ФАС. В службе уточнили: с начала 2023 года ему назначили 66 штрафов на общую сумму более 20 млн рублей.

Подсчет идет с этого периода, поскольку именно с прошлого года в ФАС стало поступать рекордное количество заявлений граждан с жалобами на рекламу финансовых продуктов этой кредитной организации, сообщили в службе. По мнению ведомства, это может быть связано с расширением агрессивной рекламной кампании банка на территории страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вторым по числу нарушений за этот период стал банк «Открытие» с 20 назначенными штрафами, отметили в ФАС. Общая сумма взыскания впятеро меньше, чем у Альфы, — 4,8 млн рублей.

В топ-3 нарушителей закона о рекламе входит Почта Банк, которому с начала 2023 года назначили 12 штрафов на общую сумму почти 4 млн рублей.

«Известия» направили запросы в упомянутые банки.

В Почта Банке заявили, что соблюдают законодательство. С 2023 года подразделения ФАС возбудили против финорганизации два дела о рекламе в части неотражения диапазона значений полной стоимости кредита (ПСК), сказали там. Однако затем служба прекратила дела, поскольку не подтвердила факт нарушения закона о рекламе, — при рассмотрении установили, что вина отсутствует, рассказали в Почта Банке.

Справка «Известий» С 23 октября 2023 года банки обязаны отображать сведения о ПСК в рекламе займов. Полная стоимость кредита, помимо годового процента, включает в себя любые платежи в пользу финансовой организации: страховку, платные SMS-оповещения и другие дополнительные услуги.

В апреле Альфа-банк получил от ФАС штраф за рекламу ипотеки на ТВ со ставкой от 5,6%, что нарушает требования по отображению ПСК, следует из сообщений службы. До этого, в ноябре, организация рекламировала займы с информацией о минимальной ставке 4,5% — также без указания полной стоимости кредита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Банк «Открытие» также в апреле привлекался к ответственности за некорректную рекламу кредита по ставке от 4% без указания ПСК, следует из данных ФАС. До этого организация уже получала штрафы за аналогичные нарушения.

Как банки обходят закон о рекламе

ЦБ регулярно информирует ФАС в случае обнаружения рекламы с нарушением требований по отображению диапазона ПСК, уточнили в пресс-службе регулятора. Обе организации ведут постоянный мониторинг продвижения участников рынка. Впрочем, в ЦБ считают, что проблема не массовая.

— На сегодняшний день выявлены единичные случаи размещения некорректных диапазонов ПСК, — сообщили в пресс-службе Банка России.

Помимо отображения ПСК крупные банки могут нарушать требования к рекламе вкладов и накопительных счетов. Например, финансовые организации штрафуют за продвижение депозита по привлекательной ставке без уточнения, на какой срок продукт будет предоставляться с максимальной доходностью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, есть случаи, когда игроков привлекают к ответственности за некорректную рекламу программы лояльности или сравнение в дисклеймерах, уточнили в ФАС. К примеру: слово «лучший» («лучший мобильный банк» или «лучший банк для бизнеса») применяется в кампаниях без указания объективных критериев, рассказали в ФАС.

«Известия» направили запросы в крупнейшие банки о соблюдении требований по отображению ПСК в рекламе. «Сбер» регулярно проводит рекламные кампании по кредитным продуктам, и ставка там всегда показывается вместе с диапазоном ПСК, уточнили в пресс-службе организации. Банки «Новиком» и «Зенит» также сообщили о соответствии их рекламы законодательству.

Что грозит банкам за некорректное продвижение

Реклама имеет стратегическое значение для продаж розничных займов, ведь доходы от кредитования физлиц банками из топ-30 исчисляются десятками миллиардов рублей, подчеркнул независимый эксперт Андрей Бархота.

В 2024 году прибыль банков может составить 2,3–2,8 трлн рублей, отметил управляющий партнер юрфирмы BBNP, член «Деловой России» Максим Барашев, ссылаясь на прогнозы ЦБ. Поэтому угроза штрафов за нарушение закона о рекламе «меркнет» на фоне потенциальной прибыли. До весны 2024-го санкции за несоблюдение правил не превышали 800 тыс. рублей, однако с апреля максимальный порог увеличили вдвое — до 1,6 млн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Возможно, большое число нарушений у Альфа-банка объясняется их активностью на рынке розничного кредитования, предположил Андрей Бархота.

— Пул розничных заемщиков «Альфы» «с улицы» растет едва ли не быстрее, чем число клиентов — держателей зарплатных карт. Банк делает акцент на кредитах наличными и кредитных картах, работая, в числе прочего, и в высоко рискованных сегментах заемщиков, компенсируя кредитные потери более высокими процентными ставками, — пояснил Андрей Бархота.

Альфа-банку выгодна такая реклама — только в 2023 году к нему пришло 4,6 млн новых клиентов, отметила руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.

В РФ действуют различные кодексы рекламной практики — они считают частое нарушение закона некорректным с точки зрения этики, отметила Антонина Левашенко. Однако для компаний, которые систематически это допускают, этот вопрос стоит далеко не на первом месте, отметил Максим Барашев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С точки зрения закона высокая частота нарушений грозит банкам ужесточением административной ответственности, уточнил юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Никита Суклин. Он пояснил: если нарушения регулярные, то это может стать отягчающим обстоятельством, из-за которого каждый следующий штраф будет проходить по верхней границе (1,6 млн рублей), пояснил он.

При этом для экономики РФ нарушения в рекламе грозят более серьезными проблемами, считает адвокат Игорь Апостол. Это может привести к массовым невозвратам займов.

Однако информация о диапазоне ПСК на сайтах банков — лишь ориентир для потребителя, уточнили в пресс-службе ЦБ. Точные параметры продукта потребитель узнает при получении индивидуальных условий договора.

В любом случае уместить всю важную информацию о банковских продуктах в рекламе довольно сложно, заключил Андрей Бархота. Целесообразно оставлять на баннерах QR-код со ссылкой на страницу с детальным описанием условий кредитов.