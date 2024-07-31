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Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира Олимпиады-2024

Медведев обыграл австрийца Офнера и вышел в третий круг Олимпиады-2024
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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийского представителя Себастьяна Офнера в матче второго круга теннисного турнира Олимпийских игр в Париже.

Встреча прошла во вторник, 30 июля, и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева, выступающего на турнире под четвертым номером посева. Его противник, австриец Офнер, не был посеян на турнире. Матч длился 1 час и 8 минут.

В третьем круге российский спортсмен встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, который выступает на турнире под 13-м номером посева. Матч пройдет в среду, 31 июля, в 16:00 мск.

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Ранее, 28 июля, Медведев обыграл австралийца Ринки Хидзикату в матче первого круга одиночного разряда на Олимпийских играх. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1.

Кроме того, 29 июля российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев потерпели поражение в первом круге турнира среди смешанных пар на Олимпийских играх в Париже. Они проиграли итальянским спортсменам Саре Эррани и Андреа Вавассори. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6 и длилась 1 час 15 минут.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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