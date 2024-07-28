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Теннисист Медведев обыграл австралийца Ринки Хидзикату в первом круге ОИ-2024

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 27 июля, обыграл австралийца Ринки Хидзикату в матче первого круга одиночного разряда на Олимпийских играх – 2024. Соревнования проходят в Париже.

Встреча продлилась примерно час и закончилась со счетом 6:2, 6:1, сообщает «Спорт-Экспресс».

Медведев сделал за игру три эйса и реализовал шесть из 10 брейк-пойнтов. При этом у Хидзикаты всего один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем матче россиянин встретится с победителем матча между австрийцем Себастьяном Офнером и нидерландцем Робином Хасе.

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Ранее, 24 июля, стало известно, что российские теннисисты Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде в Париже. Теннисисты также выступят в одиночном и парном разрядах. В парном разряде Медведев сыграет с Романом Сафиуллиным, а Андреева — с Дианой Шнайдер.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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