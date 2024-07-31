Правительство поддержало законопроект о штрафах для экскурсоводов
Для экскурсоводов и гидов введут штрафы до 200 тыс. рублей за проведение экскурсий без аттестации, а также за неуведомление МЧС, если такой маршрут опасен. Кабмин поддержал законопроект депутатов «Единой России». Сейчас гиды должны получать аккредитацию, однако за нарушение этого требования ответственность не установлена.
«Данный законопроект поступил на отзыв в правительство. Законодательная инициатива была поддержана при условии ее доработки», — сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
В проекте отзыва, с которым ознакомились «Известия», говорится, что новые нормы необходимо согласовать с региональными властями.
«Законопроектом предусматривается наделение органов власти субъектов РФ, осуществляющих региональный государственный контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников, полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о проектируемых административных нарушениях. В связи с этим законопроект целесообразно согласовать с органами власти субъектов РФ», — говорится в документе.
Также в нем отмечается, что реализация этих новых полномочий должна проходить в пределах существующих бюджетов и штатной численности сотрудников, курирующих сферу туризма.
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Полный проводник: экскурсоводов без аттестации будут штрафовать