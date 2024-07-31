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Экскурсоводов будут штрафовать за отсутствие аттестации

Правительство поддержало законопроект о штрафах для экскурсоводов

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Для экскурсоводов и гидов введут штрафы до 200 тыс. рублей за проведение экскурсий без аттестации, а также за неуведомление МЧС, если такой маршрут опасен. Кабмин поддержал законопроект депутатов «Единой России». Сейчас гиды должны получать аккредитацию, однако за нарушение этого требования ответственность не установлена.

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«Данный законопроект поступил на отзыв в правительство. Законодательная инициатива была поддержана при условии ее доработки», — сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В проекте отзыва, с которым ознакомились «Известия», говорится, что новые нормы необходимо согласовать с региональными властями.

«Законопроектом предусматривается наделение органов власти субъектов РФ, осуществляющих региональный государственный контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников, полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о проектируемых административных нарушениях. В связи с этим законопроект целесообразно согласовать с органами власти субъектов РФ», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что реализация этих новых полномочий должна проходить в пределах существующих бюджетов и штатной численности сотрудников, курирующих сферу туризма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полный проводник: экскурсоводов без аттестации будут штрафовать

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