Экскурсоводов будут штрафовать за отсутствие аттестации

Экскурсоводов и гидов будут штрафовать, если они оказывают туристические услуги без аттестации и не уведомляют МЧС о прохождении опасных маршрутов. Такой законопроект 31 августа планируют внести в Госдуму, рассказала «Известиям» зампред комитета по туризму от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.

В пояснительной записке к документе, с которой ознакомились «Известия», говорится, что в настоящее время законом «Об основах туристической деятельности в РФ» для получения статуса экскурсовода необходимо пройти обязательную аттестацию. Кроме того, для них установлена обязанность уведомлять территориальный орган МЧС о начале и завершении опасного маршрута, если для его прохождения требуется специальное сопровождение. Однако, как подчеркивается в документе, ответственность за нарушение этих требований в законодательстве не установлена.

«В целях установления существующего законодательного пробела законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)», — поясняют авторы.

В связи с этим они предлагают дополнить статью 14.51 КоАП. Согласно документу, за проведение экскурсии без специальной аттестации гражданам будет грозить штраф от 20 до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 70 до 100 тыс., юрлицам — от 100 до 150 тыс. рублей. Если такое нарушение будет совершено повторно, то наказание для граждан составит от 50 до 70 тыс., должностных лиц — от 100 до 150 тыс., юрлиц — от 150 до 200 тыс.

Если экскурсоводы и гиды не уведомляют органы МЧС, то за это будет грозить предупреждение или штрафы в размере от 7 до 10 тыс. рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 30 до 50 тыс. рублей.

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Полный проводник: экскурсоводов без аттестации будут штрафовать