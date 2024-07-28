До ста примечательностей: как российские регионы создают новые точки притяжения

Регионы России стремятся увеличить поток туристов, развивая неочевидные достопримечательности, узнали «Известия», побывав в нескольких удаленных от столицы страны субъектах. Местные власти, бизнес и сами жители города создают всё новые точки притяжения для путешественников по России — открывают для посещения промышленные предприятия, прокладывают необычные маршруты по городам и их окрестностям, придумывают и воскрешают локальные бренды, создают новые музеи . О том, какие неожиданные и ожидаемые направления появились во внутрироссийском туризме, — в нашем репортаже.

Сталь, поликарбонат и лечебная мазь

Промышленный туризм активно набирает в России популярность. Об этом говорят власти практически всех городов, в которых побывали корреспонденты «Известий». В частности, именно такой тренд сейчас становится едва ли не главной фишкой Вологодской области. Помимо ставшей уже привычной для многих достопримечательности, вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, здесь можно изнутри посмотреть, как работает одно из самых рентабельных в мире предприятий — металлургический комбинат «Северсталь».

Металлургический комбинат «Северсталь» Фото: museummet

Территория завода — это город в городе, который растянулся на 30 кв. км вдоль Череповца. Чтобы попасть из одного цеха в другой, нужно ехать на транспорте. Как рассказала «Известиям» главный специалист заводского музея Ирина Догадина, многие гости специально приезжают в Череповец для участия в промтуре. Туристов здесь одевают в спецовки, дают каску и очки, а на ухо вешают наушник, чтобы в грохоте иметь возможность слушать рассказ гида.

Гид возит людей по цехам и показывает, как варится чугун и — в духе писателя Николая Островского — закаляется сталь. Ее здесь производят 11,3 млн т в год, а основные потребители — строительная отрасль, машиностроение и энергетика. Из череповецкой стали построены, к примеру, «Москва-Сити» и мост «Русский» во Владивостоке.

У предприятия, безусловно, есть своя особенная эстетика. Извергающиеся из печей языки пламени, самостоятельно бегущие по конвейеру огненные полосы стали, работающие гигантские механизмы — всё это завораживает. «Дирижер» производства — это пульт управления, откуда поступают команды на роботизированные машины.

В цехах настоящая жара: температура в печи достигает более тысячи градусов. Всего на заводе пять доменных печей, самая большая — «Северянка» размером с 21-этажный дом — находится пока на капитальном ремонте.

Просторы завода впечатляют и на «Казаньоргсинтезе» холдинга «Сибур» в Казани — экскурсантам покажут значительную часть территории , хотя, конечно, и не все 4,2 кв. км. Это одно из ведущих предприятий химической промышленности России и стратегически значимый комплекс для Татарстана. Он производит около 40% всего российского полиэтилена и остается его крупнейшим экспортером. Кроме того, предприятие — единственный отечественный производитель поликарбонатов.

В 2022 году «Казаньоргсинтез» распахнул свои двери для экскурсионных групп. Первыми гостями предприятия стали экоактивисты и участники экологических сообществ республики. С тех пор на предприятии побывали представители различных возрастов и профессий: школьники, студенты, учителя, врачи, представители бизнес-сообщества, жители Казани, различных городов Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, в рамках программы любители промышленной романтики посещают предприятие вечером в формате экскурсий «Вечерний завод». На предприятии также есть отдельные программы промышленного туризма для школьников — но только от 12 лет.

Завод «Казаньоргсинтез» Фото: ИЗВЕСТИЯ

Передвигаться по территории предприятия от цеха к цеху можно только на автобусе. А перед началом экскурсии обязательно надо переодеться — надеть штаны, куртку, ботинки и каску, взять с собой противогаз, беруши и защитные очки. Противогаз не надевают, но его обязательно берут с собой по правилам техники безопасности.

Туристам покажут, что собой представляет продукция, а также как она упаковывается — между прочим, в произведенную тут же, на заводе, упаковку. В частности, можно посмотреть и потрогать тот самый поликарбонат — очень маленькие прозрачные частицы в огромных мешках высотой метра полтора. Их поставят тем, кто уже будет производить из него необходимые товары. Экскурсантам с гордостью расскажут, что и очки, которые защищают их глаза во время экскурсии, и прозрачные защитные ограждения на стадионе «Лужники» — это то, что сделано из продукции предприятия.

Рассказывают во время экскурсии и о том, как снижают экологическую нагрузку на окружающую среду — за пять лет на 30% снижено водоотведение очищенных стоков в Волгу, на 21% — потребление речной воды. С момента запуска экскурсий «Казаньоргсинтез» посетили более 3,5 тыс. человек.

А в Нижнем Новгороде одной из не самых очевидных туристических точек стал фармацевтических завод «Нижфарм». В конце июня 2024 года компания отметила свое 105-летие. Сейчас ежедневно на этом производстве выпускают более 400 тыс. упаковок продуктов — мази, кремы, гели, линименты и суппозитории, а также таблетки и растворы. Но «Нижфарм» стал и одним из местных центров промышленного туризма.

На предприятии проходят экскурсии для детей и взрослых. В частности, это и дети сотрудников, которые хотят посмотреть, где работают их родители, и студенты местных вузов. Как отметила CEO группы компаний «Нижфарм» Оксана Позднякова, в этом году компания совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом планирует организовать новое направление магистратуры — промышленную фармацию.

Фармацевтический завод «Нижфарм» Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Надеюсь, что прошедшие обучение придут работать на наши предприятия в Нижнем Новгороде и в Обнинске, — сказала она.

Но уже сейчас студенты — одни из тех, кто регулярно приходит на завод и в качестве экскурсантов. Ведущий специалист департамента корпоративных коммуникаций «Нижфарм» Анна Большухина рассказала, что взрослым интересно узнать о стандартах производства, классах чистоты, а детям — покрутить в руках пустые тюбики для кремов и мазей. И те и другие могут пройти по коридорам производства, увидеть, как такие тюбики наполняются, как упаковываются препараты, узнать, как сурово проходит процесс отбраковки — даже если у препарата всего лишь задвоилась инструкция, чуткая аппаратура выявит несовпадение по весу, продукт не пройдет проверку и будет утилизирован.

Сейчас посетители часто спрашивают, откуда поставляется сырье. В основном это российские и китайские производители, но для некоторых препаратов привозят компоненты и из Европы. В частности, морскую воду — из Франции и Швеции.

Развивая промышленный туризм, компании показывают свое устойчивое развитие и экологичную направленность , отметил в разговоре с «Известиями» инициатор проекта «ПромТуризм» Сергей Рыжов.

— Кто-то так привлекает кадры, кто-то находит новых бизнес-партнеров, а кто-то в целом заинтересован по-хорошему хвастаться своими достижениями, — сказал он.

Экологические прогулки

В середине июля 2024 года в Казани появилась и еще одна новая достопримечательность — интерактивная экотропа в городском лесопарке Лебяжье, в 2 км от «Казаньоргсинтеза». Она стала частью большого туристического маршрута «Волжская тропа» , который проходит вдоль правого берега Волги в Татарстане. «Волжская тропа» была запущена в марте 2023 года, это пешеходный маршрут в 350 км, который проходит по 26 особо охраняемым природным территориям и пяти муниципальным районам.

В 2023 году ученые Академии наук Татарстана исследовали и массив в Лебяжьем, где обнаружили 800 видов представителей фауны и флоры, из них 76 занесены в Красную книгу Татарстана. Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана и эксперты компании «СИБУР» разработали концепцию трех эколого-просветительских пешеходных маршрутов общей протяженностью 11 км. Так «Волжская тропа» станет еще длиннее.

«Волжская тропа» Фото: ИЗВЕСТИЯ

Маршрут Лисы в 2,5 км, например, будет ориентирован на детский просветительский туризм. Его цель — наблюдение за жизнью леса и исследование его соседства с городской средой и человеком . Юные путешественники смогут найти следы лесных животных, научиться узнавать птиц по голосам и заглянут в отель для насекомых.

— На примере экотропы мы видим, что бережное и ответственное отношение человека к природе способствует безопасному и безвредному соседству промышленного предприятия и уникального лесопарка с богатой флорой и фауной, — сказала, открывая тропу, руководитель дирекции природных территорий Института развития городов Татарстана Оксана Саргина. — Удачное расположение экотропы и интерактивная подача сложной информации позволяют привлечь внимание и подрастающего поколения, и их родителей к наблюдению за природой и бережному отношению к окружающей среде.

А председатель межрегионального общественного движения «Друзья заповедных островов», замдиректора экоцентра «Заповедники» Елена Книжникова отметила, что создание экотроп помогает решать задачи по сохранению биоразнообразия, экопросвещению и формированию ответственного отношения человека к окружающей среде, которые стоят перед особо охраняемыми природными территориями.

Музеи и фестивали

Как рассказал «Известиям» начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский, в 2023 году этот регион посетили 3,8 млн туристов. Власти ожидают, что к концу года рост турпотока составит 5–7%.

Областной город Череповец был выбран местом проведения одного из трех полуфиналов проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей». Он прошел здесь в середине июля 2024 года. Учиться искусству гостеприимства и соревноваться друг с другом сюда съехались профессионалы из 43 регионов. В гранд-финал, который состоится ближе к осени, прошли 32 участника из 19 регионов.

Череповец — город купеческий, здесь много хорошо сохранившихся старинных особняков, в которых сегодня размещаются объекты культуры. В таких краснокирпичных особняках находится музей рок-музыканта Александра Башлачева (он родом из этих мест), музей «Благовещенская старина» с большой коллекцией самоваров, Камерный театр и другие.

Музей Башлачева при должной раскрутке может стать меккой для поклонников рока: здесь много личных вещей музыканта и его необычная 12-струнная гитара с 11 струнами.

Музей Александра Башлачева Фото: ИЗВЕСТИЯ

В еще одном музее — «Благовещенская старина» — туристы могут увидеть более 400 самоваров, все они реально действовавшие. Глядя в их потемневшие от времени медные туловища, можно представить, как наши предки 100–300 лет назад собирались семьями за большим столом и пили чай из блюдечек с сушками и баранками. Хотя самовар был в те времена не у всех. Он стоил дорого и считался признаком достатка в доме.

Музей самоваров «Благовещенская старина» Фото: ИЗВЕСТИЯ

В столице же Татарстана Казани — тоже в старинном здании — находится Центр современной культуры «Смена». Он работает и как независимый книжный магазин, и как выставочный зал — там регулярно проходят выставки как местных современных художников, а также лаборатории, объединяющие творцов из разных регионов.

А на последнем этаже центра находится Фонд «Галеев-Прометей» — музей и архив одного из родоначальников видеоарта в СССР, создателя уникальных светомузыкальных устройств, экспериментатора в области использования аудиовизуальных средств, философа и физика Булата Галеева (1940–2009 годы). Здесь можно увидеть то, что создавалось в конструкторском бюро «Прометей»: светомузыкальный инструмент «Кристалл» — объемный десятиугольник со множеством лампочек, макет Спасской башни Казанского кремля с динамической подсветкой «Малиновый звон», автоматическую светомузыкальную установку серии «Ялкын» (по-татарски «Пламя») — она имеет форму куба, внутри которого находится куб поменьше, в котором есть несколько ламп, меняющих цвета всего устройства.

Фонд «Галеев-Прометей» Фото: ИЗВЕСТИЯ

При этом одно из главных культурных событий Казани — известный летний книжный фестиваль «Смены» , с него вот уже 11 лет начинается литературное лето в Татарстане.

— Книжный фестиваль, если он грамотно устроен, действительно может стать началом позитивных перемен в городе и стартом новых проектов, стимулом для возникновения локальных культурных продуктов , — сказал «Известиям» продюсер и куратор книжных, музыкальных и образовательных проектов, организатор фестиваля Кирилл Маевский.

Летний книжный фестиваль «Смены» Фото: пресс-служба летнего книжного фестиваля «Смены»