Оппозиционная война: Венесуэла охвачена протестами после выборов

После оглашения результатов выборов президента Венесуэлы, на которых победу одержал Николас Мадуро, в крупных городах вспыхнули протесты. При столкновениях с полицией погибли три человека. Российское посольство призывает сограждан по возможности не выходить на улицы, соблюдать осторожность и не посещать опасные районы Каракаса. Оппозиция и часть иностранных государств требуют публикации актов голосования, в то время как ЦИК уже вручила Николасу Мадуро полномочия на шестилетний президентский срок. Венесуэла отзывает своих послов из семи латиноамериканских стран в ответ на непризнание ими итогов выборов. Как дальше будут развиваться события в республике — в материале «Известий».

Из-за чего протестуют венесуэльцы

«Я, Николас Мадуро Морос, принимаю мандат народа, чтобы стать его президентом и вести нашу страну к миру и процветанию», — заявил он 29 июля после того, как председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо объявил Мадуро победителем на президентских выборах, прошедших 28 июля. Действующий лидер Венесуэлы продлил свои полномочия до 2031 года.

После подсчета 80% бюллетеней Мадуро набрал 51,2% голосов. По прошествии более суток с момента закрытия избирательных участков венесуэльская ЦИК не предоставила информацию об оставшихся 20% бюллетеней.

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

В знак против результатов выборов и задержки оглашения финальных результатов тысячи венесуэльцев по всей стране вышли на улицы 29 июля. 30 июля пойти на митинг жителей Каракаса призвали как команда Николаса Мадуро, так и команда Эдмундо Гонсалеса — основного кандидата от оппозиции.

В столице несогласные с результатами выборов с утра стали бить в кастрюли, затем протест перешел на улицы. При этом очевидцы отмечают, что неспокойно было даже в тех районах Каракаса, где традиционно проживают сторонники правящей партии и Николаса Мадуро.

— Сегодня (30 июля. — «Известия») Мария Корина Мачадо (лидер оппозиции, не допущенная до выборов из-за обвинений в коррупции. — «Известия») снова зовет народ на протесты. Я уже слышала в моем районе звон кастрюль, но знаю, что в других районах это было громче. Мы знали, что протесты могут произойти, это происходит почти каждый раз после выборов с 2013 года, — рассказывает «Известиям» жительница Каракаса Элена Медина Фернандес.

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

В ходе столкновений с полицией погибли по меньшей мере три человека. Задержаны 749 участников акций, сообщает латиноамериканская пресса.

Российское посольство в Венесуэле рекомендовало соотечественникам соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу.

— В связи с обострившейся внутренней ситуацией в Венесуэле сообщаем, что все сотрудники российского загранучреждения находятся в безопасности. Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало, — сообщили «Известиям» в нашем посольстве.

Митингующие в Каракасе срывали плакаты предвыборной агитации Мадуро, топтали их с криками: «И оно падет, и оно падет, правительство падет!», а также «Пускай он отдаст свою власть сейчас!». В некоторых районах столицы участники протеста поджигали полицейские участки и автомобили. Акции проходили также у президентского дворца Мирафлорес.

Фото: REUTERS/Samir Aponte

— Я живу в центре Каракаса. Непосредственно возле моего дома не было протестов, но от их эпицентра меня отделяют 10 минут пешего пути. 29 июля я чувствовала у себя дома запах жженой резины и слышала стуки кастрюль, — говорит «Известиям» эксперт из университета Симона Боливара в Венесуэле Кармен Геральдине Артеага Мора.

Правоохранители в Каракасе использовали слезоточивый газ и резиновые пули для усмирения протестующих. Очевидцы сообщают о том, что слышали выстрелы из огнестрельного оружия. Как минимум 23 сотрудника Вооруженных сил Венесуэлы получили ранения.

В некоторых городах, например в Ла Гуаира, Фалконе, Карабобо и Гуарико, несогласные с результатами выборов снесли памятники экс-лидеру Венесуэлы Уго Чавесу.

Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

Николас Мадуро обвинил ультраправых в попытке организовать госпереворот и пойти по сценарию «Гуайдо 2.0». В 2019 году оппонент Мадуро на выборах Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы, его легитимность признали несколько иностранных государств. «Мы собираемся подавить этот государственный переворот еще раз. Нет никого, кто мог бы справиться с народом [Венесуэлы] и Национальными боливарианскими вооруженными силами», — заявил министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес.

— То, что сейчас делают обе стороны: смотрят, сколько поддержки у них есть. Правительство Николаса Мадуро выводит людей на улицы, чтобы продемонстрировать силу и заставить людей принять результаты голосования такими, какие они есть. А оппозиция хочет показать на деле, сколько у них есть поддержки, и заставить ЦИК опубликовать итоги выборов, — говорит Кармен Геральдине Артеага Мора.

Кто выступает против Мадуро и кто поздравил его с победой

С тех пор как избирательные участки по всей стране закрылись в 18:00 28 июля, Национальный избирательный совет опубликовал результаты голосования только единожды — в ночь на 29 июля. Не были представлены и акты по каждому из избирательных участков. В связи с чем оппозиция утверждает, что в ходе подсчетов имела место фальсификация и массовое изъятие бюллетеней.

Как утверждает лидер оппозиционного движения Мария Корина Мачадо, у оппонентов власти есть доступ к этим актам и в 73,2% из них лидировал Эдмундо Гонсалес.

Фото: TASS/AP/Samir Aponte

Мачадо опубликовала в своих соцсетях ссылку на сайт, на котором после введения номера удостоверения личности каждый может ознакомиться с детализированными итогами голосования по каждому избирательному участку. По словам оппозиционера, представители некоторых стран тоже получили доступ к платформе.

На аудите голосов настаивают Бразилия, Колумбия, Мексика, Доминиканская Республика, Парагвай, Эквадор, США, Канада и ряд европейский стран. Тем временем Аргентина, Чили, Перу, Коста-Рика, Уругвай, Панама, Гватемала, Сальвадор и США итоги выборов не признали.

В ответ на это глава МИД Венесуэлы Иван Хиль отозвал послов из семи стран Латинской Америки. Дипломатов этих же государств, работающих в Каракасе, венесуэльские власти также попросили вернуться на родину. Кроме Сальвадора, поскольку дипотношения между этими странами отсутствуют с 2020 года.

Фото: REUTERS/Luis Soto

Власти Панамы 29 июля заявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, при этом отметили, что речь идет именно о политическом аспекте отношений, консульские услуги гражданам продолжат предоставлять. Не исключили разрыв отношений с Каракасом в Лиме и в Буэнос-Айресе. До этого власти Перу потребовали от венесуэльских дипломатов, чтобы они покинули страну в ближайшие 72 часа.

Не признают результаты голосования и международные наблюдатели из Организации американских государств. По мнению организации, необходимо провести новые выборы в присутствии не только наблюдателей от ОАГ, но и от ЕС и при условии формирования нового состава избиркома.

— Другие страны не требуют признания Эдмундо Гонсалеса президентом Венесуэлы. Они требуют прозрачности в подсчетах голосов. Если ЦИК говорит, что Мадуро выиграл, он должен это доказать, — считает Кармен Геральдине Артеага Мора.

При этом эксперт отмечает, что в Венесуэле нет правил относительно срока, в течение которого должны быть оглашены итоги выборов. Объявление Мадуро президентом говорит о том, что итог от обработки 100% голосов может и не появиться.

Фото: REUTERS/MAXWELL BRICENO

Наложить «масштабные и жесткие санкции» против членов правительства Венесуэлы 30 июля потребовало несколько американских конгрессменов. Совместное письмо они отправили президенту Джо Байдену. Днем ранее высокопоставленные чиновники в Белом доме не исключили новых мер против Каракаса.

При этом страны, не признающие результаты выборов в Венесуэле, заранее предупреждали, что не будут считать Николаса Мадуро легитимным президентом. Но их ключевая цель — политическая изоляция Венесуэлы — вряд ли достижима, с учетом того, что итоги голосования уже признали Россия, Китай, Катар, Иран, Сирия и другие крупные игроки, говорит Артеага Мора.

29 июля Владимир Путин отправил Николасу Мадуро поздравительную телеграмму, а 30 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что оппозиции следует смириться с поражением и она «должна поздравить победителей этих выборов». Песков также отметил, что ситуация в Венесуэле не должна подогреваться третьими странами.