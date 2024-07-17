Поднять голос: почему Мадуро уверен в победе на выборах в Венесуэле

Более десяти российских наблюдателей будут следить за проведением президентских выборов в Венесуэле, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в этой латиноамериканской стране. До голосования, назначенного на 28 июля, остается меньше двух недель, и действующий глава государства Николас Мадуро уверен в своей победе — он уже пообещал, что на следующий день после выборов подпишет декрет о начале национального диалога с оппозицией по спорным вопросам. Эксперты отмечают, что вне зависимости от того, кто победит на выборах, риск дестабилизации ситуации в стране велик — оппоненты не признают победу Мадуро, а чиновники действующего правительства вряд ли примут оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса. Как будут развиваться события и почему стабильность в Венесуэле важна для России — в материале «Известий»

Российские наблюдатели на выборах в Венесуэле

Венесуэла готовится 28 июля выбрать президента, который пробудет у власти следующие шесть лет. Более десяти наблюдателей из России будут следить за проведением электорального процесса, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Каракасе.

— В соответствии с приглашениями, полученными по различным каналам, в Венесуэлу ближе к дате выборов ожидается прибытие делегации российских наблюдателей, состоящей из представителей ЦИК, Федерального Собрания, общественных организаций — более 10 человек, — рассказали в диппредставительстве.

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Всего в качестве наблюдателей на предстоящие выборы прибудут 749 человек из 97 стран, сообщили ранее первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Дьосдадо Кабельо. Среди них будут представители неправительственной организации из США Центр Картера, Совета электоральных экспертов Латинской Америки и представители Африканского союза. В Каракасе уже находятся четыре наблюдателя из ООН.

Примечательно, что Венесуэла отозвала приглашение для наблюдателей из Евросоюза из-за того, что ЕС ратифицировал персональные санкции против членов правительства и правящей партии.

Мадуро готов обсуждать послевыборные сценарии с оппозицией

В своей победе на предстоящих выборах команда Мадуро не сомневается. «США не разговаривают с проигравшими, они говорят с теми, кто останется у власти. Какой смысл разговаривать с теми, кто уйдет», — заявил 16 июля на пресс-конференции Диосдадо Кабельо, говоря о возобновлении диалога Соединенных Штатов и Венесуэлы.

США вернулись к контактам с Каракасом 3 июля. Первая встреча прошла в формате видеоконференции, ожидается, что до выборов состоится еще один раунд личных переговоров. По сообщениям в СМИ, на встречах может обсуждаться ослабление американского санкционного режима.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом за 12 дней до общенационального голосования, 16 июля, действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро встретился с представителями оппозиции в дворце Мирафлорес. Для Вашингтона нормализация отношений официального Каракаса со своими оппонентами — одно из основных требований для ослабления санкций.

Мадуро объявил, что на следующий день после президентских выборов подпишет декрет для начала национального диалога по экономическим, социальным, политическим и культурным темам.

— Когда я говорю о большом диалоге, я имею в виду тот опыт, который у нас уже есть. Я ценю этот вотум доверия, который вы оказываете мне как лидеры оппозиции. Я клянусь вам богом и своей жизнью, что не подведу вас, — заявил Николас Мадуро на встрече.

Кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Представители оппозиции, с которыми встретился Мадуро — семь мэров венесуэльских муниципалитетов и экс-кандидат праймериз от оппозиции Карлос Проспери. На встрече также присутствовали супруга Мадуро Силиа Флорес и президент Национальной Ассамблеи Хорхе Родригес. Мадуро и их назвал «лидерами оппозиции». Однако стоит отметить, что основного оппонента Мадуро на этих выборах — Эдмундо Гонсалеса — на мероприятие не пригласили.

В итоге возникает вопрос, с настоящей ли оппозицией начал диалог Мадуро. Согласно статистике общественной организации «Foro Penal», власти после 4 июля (начало президентской кампании) задержали 77 человек, которые так или иначе были связаны с Марией Кориной Мачадо (ее не допустили до выборов из-за обвинений в коррупции) и Эдмундо Гонсалесом.

Большинство опросов в Венесуэле показывают готовность населения проголосовать за Эдмундо Гонсалеса, хотя есть и те исследования, в которых лидирует Николас Мадуро.

Дестабилизация ситуации в Венесуэле вероятна при любом исходе выборов

При любом раскладе дестабилизация социальной ситуации в Венесуэле по итогам выборов — наиболее вероятный сценарий, считает директор Института стран Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

— На сегодняшний день рейтинги единого кандидата от оппозиции достаточно высоки, они выше, чем у Мадуро, поэтому даже самая честная победа действующего президента может привести к тому, что оппозиция посчитает, что выборы были фальсифицированы — это выведет людей на улицы, — говорит Дмитрий Розенталь.

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

При этом эксперт утверждает: в настоящий момент сложно предположить как именно сложится ситуация в стране в случае победы оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса, но существующая сейчас политическая система может в одночасье исчезнуть.

— Тут очень много переменных — признают ли эту победу венесуэльские вооруженные силы, согласятся ли на эту победу высшие функционеры чавизма (политическая идеология левого толка на основе идей бывшего президент Уго Чавеса, — «Известия»). Победа оппозиции на выборах перевернет политическую ситуацию в стране. Тем не менее пока этот сценарий не самый вероятный, у Николаса Мадуро все еще есть возможности нарастить свою поддержу, — продолжил Дмитрий Розенталь.

Эксперт в области политической психологии Центрального Университета Венесуэлы Йорелис Акоста считает, что потенциал для протеста в стране весьма ограничен.

— Я наблюдаю за предэлектральным и постэлекторальным поведением венесуэльцев, которые поддерживает оппозицию, и всегда вижу их энтузиазм перед выборами и депрессию и разочарование после, — сказал Йорелис Акоста.

Фото: Global Look Press/Panoramic

Если сейчас кандидат от оппозиции не выиграет, люди будут испытывать разочарование, но это не та эмоция, которая толкает людей на уличные протесты, полагает эксперт.

— В последние годы было куда меньше уличных беспорядков, поэтому не думаю, что сейчас они произойдут. К томе же, в результате миграционного оттока, людей в Венесуэле сейчас меньше на 8 млн (по данным ООН сейчас в статусе мигрантов или беженцев находится более 7,7 млн венесуэльцев, — «Известия»). И по итогам выборов новый миграционный отток — вероятный сценарий, — считает Йорелис Акоста.

Среди представителей оппозиции нет единого мнения по поводу того, как стоит продолжать строить отношения с Россией, считает Дмитрий Розенталь. Если Хуан Гуайдо и его политический наставник Леопольдо Лопес всегда говорили о том, что Венесуэла должна соблюдать свои международные обязательства, в том числе в отношении России, то более радикальная часть оппозиции считают, что надо пересмотреть многие заключенные контракты, заметил эксперт.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

— Но в целом Венесуэле, которая находится в сложном положении, важно поддерживать хорошие отношения со всеми крупными субъектами мировой политики. А Россия несомненно считается таковой, — сказал эксперт.

РФ тоже заинтересована в том, чтобы в Венесуэле сохранялась стабильность, говорит Дмитрий Розенталь. Москва — традиционный партнер Венесуэлы. Российский бизнес активно присутствует в стране, стабильность политической и социальной жизни Венесуэлы — залог взаимовыгодных отношений между государствами, резюмировал он.