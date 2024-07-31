Звери и господа: какие кинопремьеры ждут нас в августе

Августовские премьеры, как на подбор, соответствуют пожеланиям публики к «каникулярному» кино. Они легки, эмоциональны и по большей части подходят для семейного просмотра. Для женской аудитории прокатчики подготовили пару мелодрам из семейной жизни — «Ячейка общества» и «Всё закончится на нас»; оставшимся на каникулы в городе младшим школьникам подойдет «Гарольд и волшебный мелок», а поклонников компьютерных игр ожидает встреча с киноверсией «Бордерлэндс». По традиции не обойдется без кино про животных: в этом жанре предлагаются на выбор триумфатор Канн китайский «Черный пес» и красивая история о дружбе Жана Рено и пингвина по кличке Диндим. О кинопремьерах августа рассказывают «Известия».

«Телец»

1 августа

Кадр из фильма «Телец» Фото: Rivulet Media

Коул — рок-звезда с миллионом поклонников, но ни один из них не знает, что его жизнь летит под откос. Жена бросила, дочери не разрешаются видеться с отцом, перманентно пребывающим в пьяном безумии, его преследуют папарацци, а лейбл требует новых композиций. Коул становится самим собой лишь в студии, отдаваясь музыке и пытаясь сочинить свою главную песню, которая тоже непросто дается...

Критики, благосклонно воспринявшие «Тельца» на Берлинском кинофестивале, назвали его картиной о разрушительной силе славы. С ними согласился исполнитель главной роли — звезда рэпа Machine Gun Kelly, заявивший, что сыграл в «Тельце» «собственную темную сторону». Он знает о чем говорит: рэпер родился в семье разорившихся проповедников, стал первым белым, победившим в рэп-баттле в знаменитом гарлемском зале «Аполло», публично конфликтовал с Эминемом, называл себя анархистом и годами страдал от пристрастий, кажется, ко всем видам запрещенных веществ. Впрочем, четыре года назад, встретившись со своей нынешней невестой Меган Фокс, он выбрал трезвость, перестал влипать в скандалы и заговорил о семье и детях. Фокс сыграла в картине бывшую жену героя, превратившую его жизнь в ад. Но не верьте, у них всё хорошо. Хеппи-энд будет.

«Гарольд и волшебный мелок»

3 августа

Кадр из фильма «Гарольд и волшебный мелок» Фото: Davis Entertainment

Режиссер Карлос Салданья много лет снимал мультики, прославившись «Ледниковым периодом» и «Рио». Закария Ливай много лет озвучивал мультики, выходя в большое кино сплошь в супергеройских картинах, включая «Шазам» и «Тор: Рагнарек». Нетрудно догадаться, что результатом их плодотворного сотрудничества станет широкоэкранное кино в жанре «живого» мультфильма. Те, кто помнит гениальный «Кто подставил кролика Роджера?», ностальгически вздохнут, наблюдая за редкостно гармоничным сочетанием мультипликации и художественного кино. Правда, в «Гарольде и волшебном мелке» в отличие от предшественника ощутимо не хватает шуток для взрослых.

Собственно, взрослая тема ограничивается тем, что нарисованный мальчик Гарольд с волшебным мелком, рисунки которых тотчас становятся настоящими, воплощается в нашей реальности не ребенком, а вполне половозрелым Закарией Ливаем — иначе, разумеется, не удалось бы втиснуть в фильм романтическую линию. Впрочем, ведет он себя соответственно мультяшному возрасту, так что интерес к нему со стороны героини Зоуи Дешанель выглядит несколько искусственным.

Всё остальное — в лучших традициях доброго семейного кино, включая комика Лила Рела Хауэри, из мультяшного лося превращенного жестокой реальностью в здоровенного чернокожего пупса, который в особо напряженные моменты вновь принимает свою животную форму. Шутка с лосем, свисающим с самолета, понравится папам за 40, которые застали и еще не забыли «Особенности национальной охоты».

«Бордерлэндс»

8 августа

Кадр из фильма «Бордерлэндс» Фото: Picturestart

«Бордерлэндс» — далеко не первая экранизация компьютерной стрелялки , но в этом случае создателям фильма досталась крайне благодатная задача. Постапокалиптическая планета Пандора, громадные пушки, антураж в духе стимпанка — чтобы провалить такую идею для бодрого космического боевика, надо быть совсем уж профнепригодным тупицей.

Постановщик «Бордерлэндс», актер, сценарист и режиссер Эли Рот отнюдь не таков. В его фильмографии — сплошь фильмы категории R с говорящими названиями типа «Жажда смерти» и «2001 маньяк», так что сага о команде безумных охотников за головами, охотящихся за легендарным сокровищем, впишется практически идеально.

Фанаты игры «Бордерлэндс» уже назвали картину «самым ожидаемым фильмом года». Прочих любителей кино, несомненно, привлечет кастинг: в роли межпланетных наемниц выступят Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис. Две обладательницы «Оскара» и «Золотого глобуса» с переходом в старшую возрастную категорию, кажется, не утеряли самоиронии, исполнив роли циничных наемниц с обрезами наперевес.

«Ячейка общества»

8 августа

Кадр из фильма «Ячейка общества» Фото: Forza Film

В жизни молодой семьи случается знаковое событие — пятилетняя дочь впервые идет в детский сад. Молодая мама (Анастасия Красовская — «Трудные подростки», «Слово пацана») после пяти лет декретного отпуска впервые чувствует себя свободной. Не зная чем заняться, она влюбляется. Флирт вполне невинен, но ставшая свидетельницей дочка, похоже, понимает взрослую жизнь лучше, чем мать, и рассказывает обо всем отцу. Тут и начинается драма с мордобоем, ячейка общества оказывается под угрозой — и теперь супругам придется постараться, чтобы сохранить семью .

История о «третьем лишнем» сама по себе вполне банальна, и внести в подобный сюжет интригу проблематично даже для Спилберга. Так что качество семейной драмы определяется прежде всего правдоподобием: зрителю, чтобы испытать на себе действие семейной разновидности саспенса, предстоит отождествить себя с героями. Но с этим у «Ячейки общества», похоже, возникнут проблемы.

Реальность, сконструированная режиссером и сценаристкой Аленой Званцовой, начинает трещать по швам уже на примитивно-бытовом уровне. Так, продолжительность декретного отпуска в России не превышает трех лет, а ежедневное посещение детского сада не является обязательным, и матери нет необходимости, заливаясь слезами, бросать кровиночку на чужих теток-воспитательниц. Таких мелочей, выдающих подозрительно слабое знакомство с реалиями родной земли, в фильме много, и каждая из них заставляет спотыкаться о традиционное станиславское «не верю». Зато хеппи-энд неизбежен.

«Всё закончится на нас»

10 августа

Кадр из фильма «Всё закончится на нас» Фото: Wayfarer Studios

Писательница Колин Гувер, автор сентиментальных женских и молодежных романов, очень популярна в Америке. Ее книги входят в списки бестселлеров The New York Times, критики считают ее феноменом — в основном с точки зрения того, как вполне проходные любовные романы могут завоевать воображение публики. «Всё закончится на нас» — кажется, самое популярное произведение Гувер, так что экранизация была неизбежна.

Из простой женской прозы вышло простое женское кино — с потерянными и найденными возлюбленными, семейным насилием и действенным раскаянием, преступлением и наказанием, любовью и даже кровью — совсем чуть-чуть, чтобы придать антуражности, но не испортить настроение впечатлительным барышням — основной аудитории Гувер.

Лили Блум (Блейк Лайвли — «Город воров», «Зеленый фонарь») после похорон отца ищет свое место в жизни. Она открывает собственный цветочный магазинчик и вступает в романтические отношения с нейрохирургом Райлом, красавцем и богачом, однако, как оказалось, склонным к домашнему насилию. Одновременно Лили случайно встречается со своей первой любовью Атласом — тоже красавцем и отставным военным. Терпеть ли побои от богатого и красивого мужа или открыть новую страницу жизни с другом юности, не растерявшим за годы пылких чувств к Лили? На решение этого сложного вопроса у героини уходит более двух часов экранного времени. И это нам еще повезло: будь фильм из Болливуда, на романтические песни и танцы ушел бы еще час. А так зрительниц ожидает лишь трогательная баллада Тейлор Свифт в финале. Но тут уж романтические особы точно проплачут все глаза.

«Реальные зомби»

15 августа

Кадр из фильма «Реальные зомби» Фото: Borsalino Productions

Трио режиссеров Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль прославилось постапокалиптическим чернушным «Турбо кид», снискавшим славу на фестивале в Сандэнсе. Их новый фильм, снятый по серии комиксов «Зомби, которые съели мир», — очередная попытка совместить комедию с ужасами, и, похоже, вполне удачная.

В новом мире будущего зомби сумели избавиться от агрессии, потеряли вкус к человеческой плоти и стали полноправными членами общества со всеми причитающимися гражданскими правами. Они водят машины, работают в маникюрном салоне, ведут прогноз погоды на ТВ и даже снимаются в фильмах для взрослых. Теперь ради уважения нечеловеческого достоинства их именуют альтернативно живыми, а если какой-нибудь излишне увлекшийся охотник за головами собьет зомби на пешеходном переходе, тот вполне может подать в суд.

Трем олухам, подрядившимся поставлять альтернативно живых граждан эксцентричному художнику-перформансисту, предстоит раскрыть козни корпорации, мечтающей о новом зомби-апокалипсисе, а заодно спасти бабушку из рук похитителей. Впрочем, сюжет здесь не столь важен, как уморительно-чернушные реалии дивного нового мира — от фанатов зомби-порно до альтернативно живых бездомных, клянчащих мелочь под дверью закусочной. Море крови, горы условных трупов и масса чернушных шуток.

«Мой пингвин»

22 августа

Кадр из фильма «Мой пингвин» Фото: City Hill Arts

Одинокий, убитый горем бразильский рыбак Жоао подбирает на берегу пострадавшего от разлива нефти пингвиненка и спасает ему жизнь. Это становится началом прекрасной дружбы: пингвин, получивший от жителей рыбацкой деревушки имя Диндим, повзрослев, уходит к своим, но каждый год в одно и то же время возвращается навестить своего спасителя. Так умная птица тоже спасает человека, помогая Жоао ощутить свою нужность для другого живого существа и понять, что он больше не одинок в этом мире.

«Мой пингвин» мог бы стать очередной иллюстрацией заката звездной карьеры: роль Жоао здесь сыграл Жан Рено, герой блокбастеров, на старости лет оказавшийся на съемочной площадке не слишком бюджетного фильма малоизвестного бразильского режиссера. Но не всё так просто.

Для начала, история Жоао и его друга магелланова пингвина Диндима — чистая правда. Однако настоящий Жоао был каменщиком, но всё остальное в картине полностью соответствует действительности: магелланов пингвин больше 10 лет ежегодно приплывал к нему с мест гнездовья у Фолклендских островов. В прошлом году Жоао и Диндим стали героями в соцсетях, и вот теперь — на большом экране.

Правдивость истории удивительным образом делает ее по-настоящему интересной и глубокой, поднимая на уровень притчи о доброте, дружбе и справедливости судьбы. Актерская работа Жана Рено по-прежнему хороша, а пейзажные съемки просто великолепны. Так что картина стоит внимания — особенно для усомнившихся в способности добра одерживать верх над злом.

«Черный пес»

29 августа

Кадр из фильма «Черный пес» Фото: Huayi Brothers

Мотоциклист-трюкач Ланг возвращается домой после тюремной отсидки и тут же оказывается втянут в конфликт с местным гангстером по кличке Мясник Ху, который обвиняет Ланга в смерти своего племянника. Чтобы заработать на жизнь, Ланг устраивается в команду по отлову бродячих собак , организованному перед Олимпийскими играми в Пекине. Однажды он, неожиданно для себя, спасает тощего черного пса, и постепенно мужчина и собака становятся настоящими друзьями , отправляясь в далекое путешествие на мотоцикле через всю страну...

Драма режиссера Гуань Ху в жанре нуар в этом году завоевала приз «Особый взгляд» в Каннах, и не зря. Картина восхищает точностью и выразительностью визуального ряда, выдержанностью атмосферы, умением режиссера с первого до последнего кадра удержать ритм и настроение, удивительно созвучное российскому зрителю. Городок на краю света, грубо сколоченные деревянные скамьи, с хлопком срывающиеся с пивных бутылок пробки, настороженные взгляды, мгновенно вспыхивающие конфликты, спокойная, тяжелая неизбежность драки... Атмосфера китайского захолустья понятна без перевода.

Исполнитель главной роли Эдди Пэн безупречно попал в типаж — как и трогательно нескладный метис уиппета по кличке Синь, получивший после съемок почетный приз «Лучшей собаке Каннского фестиваля» и свое немудрящее собачье счастье: Эдди Пэн отказался расставаться с партнером, забрав Синя домой. Вот такой он, истинный хеппи-энд.