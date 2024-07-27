Колец истории: Стоянов открывает Олимпиаду, Саурон возвращается

Григорий Верник спасает московскую Олимпиаду-80 в спортивной драме «Игры», в то время как суперсемейство Харгривз в последний раз пытается предотвратить конец света в финальном сезоне «Академии Амбрелла». Пока что еще юный темный владыка Саурон возвращается в продолжении сериала Amazon «Властелин колец», в то время как самый душевный злодей Грю из «Гадкого я» в четвертой части окончательно оседает в семейной жизни. «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в августе.

«Игры» 18+

«Кинопоиск»

Пока весь мир следит за летними Олимпийскими играми в Париже, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» вспоминает олимпийское звонкое эхо Москвы 1980 года. «Игры» ­— новый восьмисерийный проект режиссера Евгения Стычкина и шоураннера Александры Ремизовой. Этот дуэт уже работал над сериалом «Нулевой пациент» о первой в СССР вспышке ВИЧ-инфекции , получивший похвалу как зрителей, так и критиков. Действие «Игр» разворачивается в конце 1970-х годов, когда весь Советский Союз находился в ожидании решения Международного олимпийского комитета по столице летней Олимпиады-80.

Фото: Киностудия «Лунапарк»

Подготовку к Олимпийским играм зрители увидят глазами Игоря Зорина, которого сыграл Григорий Верник. Сын советского функционера попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где под присмотром строгой напарницы Ирины Светловой (Мария Карпова) познает все сложности организации главного спортивного события в мире. Летние игры в Москве могли и не состояться: более 60 стран объявили бойкот ОИ из-за ввода советских войск в Афганистан. В проекте также снялись Игорь Костолевский, Алексей Серебряков, Игорь Гордин, Александра Бортич, а Юрий Стоянов исполнил роль Леонида Брежнева.

Премьера состоится 3 августа.

«Она такая классная» 18+

KION

Артем — взрослый ребенок. Ему 27 лет, он живет в Екатеринбурге. Нормальной работы нет, денег тоже, да и с девушкой расстался. Чтобы понять, о какой такой эмоциональной незрелости бывшая подруга всё время пыталась ему донести, Артем решает присмотреть за 18-летним соседом Леней с расстройством аутистического спектра.

И всё складывалось вполне безобидно, пока Леня не влюбился в порноактрису, на страницу которой он случайно наткнулся в интернете. «Она такая классная», — констатирует главный герой и требует, чтобы Артем срочно отвез его в Санкт-Петербург на поиски дамы сердца.

Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

Вопреки здравому смыслу, тот соглашается, по дороге Артем подбирает приятелей Рому и Егора, которые, кажется, убили человека.

Первый эпизод впервые показали на фестивале онлайн-сериалов «Пилот» в Иваново, где проект продолжил печальный и таинственный тренд с исчезновением имен из списка создателей. Накануне фестиваля режиссер сериала Александр Домогаров-младший снял свое имя с титров. В «Она такая классная» вполне можно найти отголоски фильма «Человек дождя». Роуд-муви с элементами инклюзивности, вероятно, народным хитом не станет, но это обаятельный и ненавязчивый социальный месседж. Чтобы вжиться в роль человека с РАС, актер Лев Зулькарнаев общался с такими же как Леня подростками. Получилось очень точно. Как итог — Зулькарнаев увез из Иваново приз за лучшую мужскую роль.

Премьера состоится 1 августа.

«Властелин колец: Кольца власти» 18+

Prime Video

Эльфы, гномы и Саурон возвращаются в продолжении рекордно дорогого телесериала в истории. Одна только покупка прав на телевизионную адаптацию «Властелина колец» обошлась Amazon в $250 млн, а само производство первого сезона вышло в почти $500 млн. Как и в первом сезоне, действие снова разворачивается во Вторую эпоху Средиземья — за тысячи лет до событий всем знакомой трилогии Питера Джексона. Будущий владыка Мордора Саурон, изгнанный молодой эльфийкой Галадриэль, готовится к ответному удару. В трейлере мы увидели намеки на цитадель Саурона Барад-Дур и продолжающуюся раздачу колец. В финале прошлого сезона три перстня уже получили эльфы.

Фото: Amazon Studios

Первый сезон получил достаточно смешанные оценки. Критики встретили картину теплее, чем преданные фанаты Толкина из числа зрителей. При этом на экране видно каждый цент, потраченный Amazon: и те, и другие отмечают великолепную графику, реквизит, костюмы и, конечно же, музыкальное сопровождение. За него вместе с Беаром Маккрири отвечает старый добрый Говард Шор — композитор полнометражных трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Вероятно, амбиции проекта будут расти по мере выхода его сезонов. Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей объявили, что их у сериального «Властелина колец» будет пять. И они даже знают, каким кадром поставят точку в этой истории.

Премьера состоится 29 августа.

«Юг» 16+

Okko

Иван Соснин продолжает претендовать на титул самого душевного режиссера современного российского кинематографа. Юг в его новом сериале — это не сторона света, а имя 14-летнего подростка. Скромного мальчика воспитывала бабушка ­— мама главного героя умерла, когда ему было три. Юг вырос скромным, зажатым и с букетом фобий. Всё поменялось, когда на день рождения подросток обнаружил в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. Теперь он знает, что тот у него есть и находится где-то в России.

Фото: Норм Продакшн

Поиску родителя и посвящен новый сериал Okko с Ярославом Могильниковым, Надеждой Маркиной и Тимофеем Трибунцевым. Югу предстоит пересечь всю страну, ч тобы встретиться с каждым потенциальным отцом и, конечно же, пережить не одно приключение.

Точная дата премьеры пока не названа.

«Гадкий я 4» 6+

Prime Video, Apple TV+, VUDU

Франшиза «Гадкий я» с выходом нового фильма про самого человечного суперзлодея Грю ­заработала больше $5 млрд в прокате и стала самой кассовой в истории . Четвертая часть пополнит библиотеки зарубежных стримингов меньше, чем через месяц с мировой премьеры. Г рю со своей очаровательной армией миньонов по-прежнему в обойме, но теперь героя помимо авантюрных миссий больше волнует семейный быт.

Фото: Illumination Entertainment

Причина ­— рождение маленького сына, который как две капли воды похож на отца, но совершенно с ним не ладит. Параллельно с этим Грю умудряется нажить проблему в лице бывшего одноклассника, повелевающего тараканами и, как это обычно бывает, мечтающего захватить мир. Яркая анимация, динамичный саундтрек и ответственные за юмор миньоны — «Гадкий я» снова следует своей формуле успеха.

Премьера состоится 6 августа.

«Пять копеек» 18+

PREMIER

Еще одно роуд-муви в линейке премьер августа. В центре сюжета разношерстная компания в лице скромной альтруистки в долгах, авантюрного ухажера, меркантильной телеведущей, хоккеиста, наивного полицейского, афериста, азартного бизнесмена и его трусливого племянника. Всех их объединила идея найти утраченные золотые сокровища, спрятанные в машине марки «Жигули » (привет, «Лада Голд»).

Фото: Киностудия «Красный квадрат»

И если вдруг на ум приходят произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова, то вы думаете в правильном направлении. Создатели сериала «Пять копеек» черпали вдохновение из книги «Двенадцать стульев» и комедии «Невероятные приключения итальянцев в России».

Премьера состоится 1 августа.

«Академия Амбрелла» 18+

Netflix

Телевизионная адаптация одноименного комикса экс-вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэя подходит к финалу. Четвертый сезон поставит точку в истории семьи Харгривз, каждый член которой имеет свою суперсилу. В первом сезоне герои предотвращали конец света в настоящем времени, во втором ради его предотвращения отправлялись в прошлое. Третий сезон забросил Харгривзов уже в альтернативную вселенную, где вместо своих двойников они встретили совершенно новую команду супергероев. В финале героев ждет новое испытание: на этот раз всем им придется учиться жить без своих суперспособностей.

Фото: Dark Horse Entertainment

В четвертом сезоне семья Харгривз вернется в полном составе. При этом к Эллиоту Пейджу, Тому Хопперу, Дэвиду Кастанеде, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберту Шиэну и Эйдану Галлахеру присоединятся звезда комедии «Парки и зоны отдыха» Ник Офферман и Меган Маллалли из сериала «Уилл и Грейс ». Традиционно Netflix в день премьеры выложит сразу все серии «Академии Амбреллы», но на этот раз новый сезон короче предыдущих: вместо 10 эпизодов зрителей ожидают шесть. Последний раз такие сокращения были в финальных сезонах «Игры престолов», и фэнтези-саге это явно не пошло на пользу.

Премьера состоится 8 августа.