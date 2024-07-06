Просто космос: новая «Футурама» и Эмма Робертс в NASA

В июле зрители всего мира смогут посмотреть новые сезоны «Футурамы» и «Элиты», экранизацию бестселлера Холли Джексон «Хороших девочек не убивают», детектив с оскароносной Натали Портман «Женщина в озере», черную комедию с Анной Михалковой и Александром Робаком «Убойный отпуск» и полный метр с Эммой Робертс «Космический кадет», которому предрекают будущее «Блондинки в законе». «Известия» выбрали фильмы и сериалы, которые точно нельзя пропускать в этом месяце.

«Убойный отпуск», 18+

KION

Люба и Рома к жемчужной свадьбе страшно друг другу надоели и собираются развестись. Но для любимой дочери они пока притворяются счастливыми: она вот-вот родит им внука, а ее муж-айтишник подарил им путевку в Турцию. Чета в исполнении Анны Михалковой и Александра Робака проводят время порознь, и Люба (Михалкова) идет на свидание с местным турком-альфонсом. Вот только проснувшись с ним утром в постели, понимает, что он почему-то мертв. Теперь супругам предстоит самим расследовать это дело, а еще не сесть в тюрьму — турецкую или российскую, уже не важно. Сериал доступен на KION с 1 июля.

Кадр из сериала «Убойный отпуск» Фото: KION/МТС Медиа

Изначально шоу называлось «Третий в постели». Его снимал Борис Хлебников в компании Наталии Мещаниновой, ставшей креативным продюсером проекта. Но оба исчезли из титров в самый последний момент, в июне 2024, когда «Убойный отпуск» попал на фестиваль «Пилот». Теперь режиссером и автором сценария значится Сергей Дьячковский, а в трейлерах или пресс-релизах больше нет ни одного упоминания ни Хлебникова, ни Мещаниновой. Так что сериал дарит зрителю сразу две интриги — сюжетную и производственную.

«Хороших девочек не убивают», 18+

BBC и Netflix

Пять лет назад в тихом английском городке произошло убийство 17-летней Энди. Главным подозреваемым стал ее парень Сэл, но его так и не арестовали — он покончил с собой. В наше время школьница Пиппа Фитц-Амоби решает расследовать это дело самостоятельно: она убеждена, что Сэл убийцей не был. В попытках раскопать истину она привлекает к помощи брата покойного. Сериал доступен на Netflix с 1 июля.

Кадр из сериала «Хороших девочек не убивают» Фото: BBC Television Centre

Это шоу — экранизация мирового бестселлера Холли Джексон «Хороших девочек не убивают». Книга была переведена на 17 языков и стала детективной трилогией. Права на адаптацию приобрели BBC и компания Moonage Pictures, которая подарила публике «Острые козырьки». Роль Пиппы исполняет Эмма Майерс — восходящая звезда «Уэнсдэй», сыгравшая в шоу Тима Бертона подругу главной героини, девочку-оборотня Энид Синклер.

«Красный лебедь», 18+

Disney+

Главная героиня этой дорамы — бывшая спортсменка, достигшая мировой славы благодаря профессиональной игре в гольф, О Ван Су. Но карьера осталась в прошлом из-за мечты стать частью высшего общества Южной Кореи. Теперь молодая женщина занимает пост председателя крупного благотворительного фонда HWAIN Group, а ее муж Ким Ён Гуку — наследник этой корпорации.

Фото: Taewon Entertainment

Много лет они делают вид, что их брак в порядке, хотя муж изменяет О Ван Су. Она же, не осознавая собственное заключение в золотой клетке, хранит ему верность и всеми силами старается спасти союз. Но когда в команде ее телохранителей появляется таинственный Со До Юн с темным прошлым, она находит в себе силы снова чувствовать влечение. Параллельно с этим репутация фонда рушится, а на мужа О Ван Су совершают покушение. Все 10 эпизодов шоу полностью доступны на Disney+ c 3 июля.

«Мокрые майки», 18+

PREMIER

Мара — бывшая стриптизерша, а ныне — содержанка. Ей чуть за тридцать, и она переживает экзистенциальный кризис. В исполнении Марии Горбань молодая женщина решает найти вариант самореализоваться без раздеваний и выездов. Бывший спонсор предлагает ей стать управляющей бизнеса — автомойки. Хотя Мара рассчитывала хотя бы на салон красоты, за автомойку она тоже берется, привлекая подруг и зарабатывая неплохие деньги. Но, конечно, где появляется успех, там оказываются и завистники.

Кадр из сериала «Мокрые майки» Фото: Философия Кино

Компанию Горбань составил рэпер DAVA (Давид Манукян), который тоже получил в сериале роль. После многочисленных реалити-шоу артист решил покорять экраны — в его актерском портфолио в основном комедийные сериалы и полные метры: «Бар «МоскваЧики», «Все ОК», «Не одна дома», «Евгенич», «Здравствуйте, вам пора!». Сериал доступен на платформе PREMIER с 4 июля.

«Космический кадет», 18+

Amazon Prime

Вечно молодая Эмма Робертс снова снялась в молодежной комедии. На сей раз ее героиня — Тиффани «Рекс» Симпсон — мечтает быть астронавтом. И неважно, что она уже взрослая и работает в баре. С помощью лучшей подруги Рекс оказывается в программе обучения астронавтов НАСА, частично скрывая свою истинную личность и профессию. Она надеется успеть попасть в космос или хотя бы чуть-чуть приблизиться к мечте прежде, чем ее раскроют.

Кадр из фильма «Космический кадет» Фото: «Amazon Prime Video»

В чем-то новинка похожа на «Блондинку в законе», только в космосе. Если героиня Риз Уизерспун поступила в Гарвард, когда в нее никто не верил, то Рекс идет в NASA. Оба персонажа легкомысленны и подчеркнуто феминны, а еще — блондинки. Но мораль фильма в том, что гнаться за детской мечтой не стыдно и не поздно. Релиз доступен на Amazon Prime с 4 июля.

«Санни», 18+

Apple TV+

Главная героиня шоу по имени Сьюзи — американка, живущая в Киото. Здесь у нее муж-японец и их общий сын. Но в какой-то момент героиня остается совсем одна: любимый супруг и ребенок бесследно пропадают в результате авиакатастрофы. И единственной связующей нитью между ней и, возможно, покойными членами семьи неожиданно становится робот-помощник Санни, спроектированный и придуманный ее мужем. Новинка доступна на Apple TV+ с 10 июля.

Кадр из сериала «Санни» Фото: «Apple TV+»

Это еще одна экранизация — по мотивам романа-антиутопии Колина О’Салливана «Темное руководство». Писатель очень популярен за рубежом, а в его произведениях находит отражение симбиоз американской и японской культуры — в реальной жизни О’Салливан уже много лет живет с женой-японкой в Стране восходящего солнца. В романе-бестселлере автор задается вопросом о том, способны ли наши электронные устройства, гаджеты и игрушки, пришедшие в повседневность путем технопрогресса, излечить разбитое сердце человека.



«Взрывные котята», 18+

Netflix

Господа изгнали из небесной канцелярии на Землю — подправлять свою репутацию, общаться с людьми, работать над имиджем. В общем, вспомнить о своем основном функционале помогать страждущим и поддерживать верующих. Правда, в облике кота, что усложняет задачу. К тому же, кроме него на планете оказывается и Вельзевул, тоже с хвостом и усами — помешает он Богу или поможет, уже отдельный вопрос.

Кадр из сериала «Взрывные котята» Фото: youtube.com/Exploding Kittens

Новинку сняли создатели «Царя горы» и «Офиса», а сам мультсериал основан на одноименной настольной игре, ставшей бестселлером по всему миру. В свое время идея игры стала самым популярным проектом на краудфандинг-площадке Kickstarter, собрав $8,7 млн на реализацию. Мультсериал доступен на Netflix с 10 июля.

«Я», 16+

Apple TV+

Сюжет подросткового сериала о супергероях и взрослении разворачивается вокруг 12-летнего Бена Вассами. Мальчик переживает стресс и серьезные перемены: новая школа, новый дом и… Неожиданно появившаяся способность превращаться в других людей. Бен думает, что так работает его эмпатия: если он сочувствует кому-то или понимает его, то сам по себе становится на него похож. Но насколько сильно это отдалит его от собственного опыта самопознания и удастся ли Бену узнать, кем он сам хочет быть на самом деле, — вопрос.

Режиссер шоу Майкл Даус известен зрителям в первую очередь лентой «Дружба и никакого секса» с Дэниэлом Рэдклиффом. А также сериалом «Проповедник» со звездным составом в лице Рут Негги, Доминика Купера и Джозефа Гилгана. «Проповедник» — это экранизация комикса от импринта DC. В общем, Даус берется за историю со сверхъестественным не впервые, хотя «Я» рассчитан и на аудиторию сильно младше «Проповедника». Новинка доступна на Apple TV+ с 12 июля.

«Хозяин дома», 18+

Netflix

Тайская новинка рассказывает об извечной проблеме жадности и власти на примере семьи зажиточного магната. Он проживает в огромном особняке, его отношения с детьми и остальными членами семьи напряженные — они скорее похожи на рыночные. На одном из ужинов он заявляет, что женится на собственной экономке, но в ту же ночь его находят мертвым.

Кадр из сериала «Хозяин дома» Фото: Kantana Motion Picture Company

Шоу чем-то похоже на «Достать ножи» — там герой скоропостижно умер, завещая все наследство не членам семьи, а своей сиделке. Но тайский релиз, несмотря на заурядную завязку, держит зрителя в напряжении, приоткрывая всё новые завесы семейных тайн и даже извращений, которыми тешат себя богатые, но заскучавшие и пустые внутри герои. Сериал доступ на Netflix с 18 июля.

«Женщина в озере», 18+

Apple TV+

Натали Портман появляется в сериале в роли домохозяйки Мэдди, которой осточертел этот статус и которая жаждет вернуться к карьере газетного репортера. Действие разворачивается в середине 1960-х. Мэдди берет чемодан и бросает мужа, сына, фартук и пылесос, решив заняться расследованием двух загадочных смертей, произошедших в ее родном Балтиморе. Выбор среднестатистической белой американки падает на еврейскую девочку Тесси и темнокожую женщину Клео.

Мини-сериал основан на одноименном романе Лоры Липпман. Она черпала вдохновение в двух реальных убийствах, которые пришлись на ее юность: смерть 11-летней Эстер Лейбовиц широко освещалась в СМИ, а новости о найденной мертвой в фонтане темнокожей Ширли Паркер разошлись только в афро-американских газетах. Как и книга, новинка Apple TV+ как раз об этом: Мэдди не просто расследует убийства, а пытается привлечь внимание общественности к тому, что расизм всё еще где-то рядом.

Шоу доступно на платформе с 19 июля.

«Элита», 18+

Netflix

Годы идут, а «Элита» всё не заканчивается. Это уже восьмой по счету (и финальный) сезон шоу, оказавшегося в свое время таким успешным, что всего через 12 дней после выхода на экраны Netflix заказал второй сезон. В новинке зритель встретит знакомые лица — в «Элиту» возвращаются Надя, Карла и Лу, с которыми мы попрощались в третьем сезоне. Любовные треугольники превращаются в параллелепипеды, и как будет распутан этот клубок хаоса из интриг между вчерашними школьниками, уже неясно.

Кадр из сериала «Элита» Фото: Zeta Ficción

Первый сезон телесериала получил положительные отзывы кинокритиков — на агрегаторе Rotten Tomatoes у шоу рейтинг 100% со средним баллом 8,4 из 10. И с продолжениями интерес к «Элите» не угасал. Например, седьмой сезон за первые две недели после релиза посмотрело более 8 млн человек. Восьмой сезон доступен к просмотру с 25 июля.

«Футурама», 18+

HULU

История продолжает разворачиваться вокруг разносчика пиццы Фрая — в 1999 году он нечаянно угодил в криокамеру и проснулся лишь через тысячу лет. За добрых восемь сезонов «Футурама» успела несколько раз переписать его судьбу и вообще всю историю планеты Земля, то возвращая ее к исходным настройкам, то открывая параллельные реальности. И на этот раз мы встретимся с героями после того, как профессор Фарнсворт в последней серии восьмого сезона создал собственную симуляцию Вселенной.

Восьмой сезон культового шоу от создателей «Симпсонов» появился в сети в 2023 году, впервые после 10 лет затишья — в 2013 году фанаты верили, что история «Футурамы» безвозвратно закончилась. Но продолжение после долго перерыва снискало такой большой успех, что в 2024 мы получаем уже девятый сезон, который будет доступен на HULU с 29 июля. Изначально его планировали выпускать только в октябре.

«Женщины в синем», 18+

Apple TV+

Вслед за успехом испаноязычной «Элиты» на Netflix уже Apple TV+ снимает шоу на испанском языке. Оно о том, что в Мексике 1970-х с правами у женщин всё плохо: даже выпустившимся из полицейской академии девушкам в офисе поручают лишь бумажную работу, а вместо оружия выдают свистки. Четверо героинь решают сами расследовать ряд странных смертей и найти серийного убийцу, пока мужчины не воспринимают их попытки всерьез и просят «просто не мешать».

Шоу основано на реальных событиях и доступно на платформе с 31 июля. В 1970-х в Мексике действительно появился первый отряд женской полиции. На самом деле он оказался лишь рекламным ходом для СМИ, призванным отвлечь журналистов и от сексизма, процветающего в ультраконсервативной стране, и от бессилия полиции, ищущей серийного убийцу, число жертв которого только росло.