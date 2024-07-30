Госдума запретила треш-стримы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях пакет законов о запрете треш-стримов, сообщается 30 июля на сайте нижней палаты парламента.

Ко второму чтению авторы уточнили формулировку, характеризующую «треш-стрим». Им будет считаться информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу и содержащая признаки противоправных действий, а также распространяемая из низменных побуждений.

«Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Факт ведения подобных трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса, уточнил он.

Административный штраф за распространение подобных трансляций, составит для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., для юридических — от 800 тыс. до 1 млн.

В начале декабря 2023 года в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Кроме того, была подготовлена поправка в закон «О защите информации», согласно которой социальные сети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и убирать его из своего трафика. Поправки в КоАП и УК РФ были приняты в первом чтении в конце января, в закон об информации — в середине февраля.