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Сенатор Пушков объяснил причины опасности треш-стримов

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Треш-стримы, или так называемые онлайн-шоу, в ходе которых транслируются издевательства над людьми и животными, опасны и отвратительны, в связи с чем в Совете Федерации был поставлен вопрос об ужесточении наказания за подобного рода деятельность. Об этом заявил в интервью «Известиям» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, инициатор и соавтор законопроектов о запрете треш-стримов Алексей Пушков.

Увидели видео: треш-стримеров хотят наказывать по УК и лишать интернета
В Госдуме предложили новые наказания для распространителей опасного контента

«Пакет соответствующих законодательных инициатив внесен в Госдуму, и его рассмотрение пройдет уже в ближайший месяц. Каких-либо нюансов, которые могли бы помешать его принятию, я не вижу. Это реакция на те процессы, которые происходили в интернете на протяжении многих лет. Это накопилось», — сказал сенатор РФ.

Он пояснил, что речь идет о стримах с трансляцией унижения человеческого достоинства, издевательств и побоев — всего, что может привести к травматическим или даже смертельным последствиям. По его словам, инициаторы законопроекта хотят поставить треш-стрим вне закона, чтобы «даже искушения не было заниматься такой деятельностью».

«Чтобы усилить воспитательный и предупредительный эффект, мы предлагаем рассматривать треш-стримы как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений. Транслируемые через интернет преступления будут наказываться более сурово, чем если бы были совершены не «на камеру», — отметил Пушков.

Кроме того, согласно подготовленной поправке в закон «О защите информации», социальные сети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и убирать его из своего трафика. По словам сенатора, даже если треш-стрим будет транслироваться из-за рубежа, то наказания останутся такими же. Для интернет-платформ будут действовать те же штрафы, вплоть до замедления трафика или блокировки, в случае если некая интернет-платформа откажется удалять такой контент.

«Мы настаиваем, что хулиганство, транслируемое на огромную аудиторию, имеет совершенно иное социальное звучание, чем хулиганство, совершенное в подъезде, поскольку это становится достоянием масс. Часть аудитории, особенно подростковая, может посчитать такого рода поведение «ненаказуемым», то есть допустимым, а вкупе с лайками и донатами еще и модным и прибыльным занятием», — подчеркнул сенатор.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нижний интернет: за насилие в стримах будут наказывать жестко

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