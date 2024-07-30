Военный эксперт назвал важной целью ВС РФ освобождение Торецка в ДНР

Близ города Торецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут ожесточенные бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются противостоять российской армии, но безуспешно. Об этом 30 июля заявил «Известиям» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наши солдаты, офицеры отражают безумные контратаки противника, который пытается удержаться на этих позициях, но у него ничего не получается. Он бросает всё больше резервов, причем необученных резервов, потери очень огромные», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что город имеет большое значение — после победы ВС РФ украинская армия потеряет возможность восполнять потери на всем южнодонецком направлении. Так, для армии России откроется контроль по направлению Краматорск – Славянск, добавил он, что в дальнейшем позволит освободить территорию всей ДНР.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин также в беседе с «Известиями» отметил, что точных сроков взятия города нет, поскольку ВС РФ берегут своих солдат, в отличие от противника. Сокращение сроков операции — неоправданный риск, на который российская армия не пойдет, поэтому наступление будет проходить постепенно, считает он.

Ранее во вторник лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные вошли в Торецк и теперь напряженные бои ведутся не в прилежащих населенных пунктах, а в самом городе. По его словам, речь идет о «единичных группах» военнослужащих РФ.

Накануне сообщалось о том, что первая линия укреплений украинских боевиков в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна. Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями» указал, что падение первой линии обороны ВСУ является важнейшим этапом, после него армия противника будет вынуждена отступать, а ДНР будет полностью освобождена.

Кроме того, 27 июля украинские военные рассказали газете The Washington Post о том, что ВС РФ окружает Торецк, так же как это было с Авдеевкой. Боевики ВСУ также признали превосходство российских сил над ними в применении беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

До этого, 4 июля, в генштабе украинской армии сообщали о напряженной ситуации на торецком направлении. Российские войска 17 раз пытались потеснить украинских защитников вблизи Делеевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.