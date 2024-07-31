Пострадавшие при сходе вагонов в Волгоградской области пассажиры прибыли в Адлер
Пассажиры, пострадавшие в результате схода вагонов поезда в Волгоградской области, прибыли в Адлер.
«Наши власти быстро отреагировали, быстро устранили, оказали помощь. Люди из соседних вагонов быстро отреагировали, выбежали из вагонов», рассказал «Известиям» один из пассажиров.
Также пассажирка Екатерина Клименко поделилась в беседе с «Известиями», что спасатели быстро приехали после происшествия и начали оказывать помощь, а медицинские работники постоянно находились с людьми.
Пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Причиной стал выезд грузового автомобиля «КамАЗ» на железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с составом.
Все пострадавшие пассажиры были извлечены из сошедших с рельсов вагонов, также было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).
По последним данным, в ДТП были госпитализированы 52 человека. Отмечается, что трое из них, в том числе машинист состава, находятся в тяжелом состоянии.
В ночь на 30 июля региональное отделение МЧС сообщило о прекращении поисково-спасательных работ на месте схода с рельсов поезда. В настоящее время движение на перегоне Гремячая – Котельниково полностью восстановлено после ЧП с пассажирским составом.