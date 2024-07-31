Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил мировой рекорд

Путешественник Федор Конюхов поставил мировой рекорд, осуществив дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса почти за 21 день. Соответствующая информация была опубликована 30 июля на его сайте.

Отмечается, что он начал дрейфовать 9 июля в 16:30 мск и до 23:00 14 июля дрейфовал на площади 25 кв. км. Позднее 18 июля в 3:30 он пересек нулевой меридиан и вернулся в Восточное полушарие. Российская дрейфующая полярная станция СП-24 Конюхова достигла самой южной точки своего маршрута 23 июля в 18:00, после чего под влиянием ветра начался третий финальный этап дрейфа в северо-восточном направлении.

Суммарно Конюхов провел на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, установив мировой рекорд на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию.

«В ходе дрейфа с помощью цифрового сейсмографа Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана, которые будут изучены и интерпретированы лабораторией техники подводных исследований и испытаний института. Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность, с мокрым снегом, градом и ледяным дождем. Скорость ветра порывами достигала 60 км/ч (33 узла). В этом сезоне солнце выходило всего несколько раз на считаные часы», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 января, сообщалось, что Конюхов с предпринимателем Иваном Молчановым и другими членами российско-арабской команды пересечет Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в течение двух недель.