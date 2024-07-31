Реклама
Прямой эфир
Общество
Дома у экс-министра обороны Булгакова нашли его парадные портреты
Экономика
В РФ растет спрос на комплектующие для компьютеров
Мир
Алжир решил отозвать посла из Франции из-за поддержки плана по Западной Сахаре
Мир
В Ливане заявили о праве принять меры по сдерживанию агрессии Израиля
Общество
Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил мировой рекорд
Общество
Финского наемника ВСУ заочно приговорили в ДНР к 14 годам тюрьмы
Мир
В посольство РФ не поступало данных о пострадавших при атаке на Бейрут россиянах
Мир
СМИ сообщили об утрате веры в прорыв ВСУ у военных НАТО и дипломатов ЕС
Происшествия
Торговый центр в Симферополе горит на площади 500 кв. м
Мир
Сийярто назвал лживой критику ЕС из-за упрощенного въезда для россиян
Мир
Минимум 68 человек пострадали в результате удара Израиля по Ливану
Мир
Глава МО Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране при поддержке США
Мир
Киев заявил о готовности решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию
Происшествия
В Карелии начались восстановительные работы после прорыва временной перемычки
Происшествия
Смерч повредил самолеты и хозпостройки в аэропорту Нижнекамска
Мир
Захарова назвала давно известным факт сотрудничества Киева с террористами
Мир
Два человека погибли при крушении вертолета в Ирландии
Общество
Экскурсоводов будут штрафовать за отсутствие аттестации

Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил мировой рекорд

0
Фото: konyukhov.ru
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Путешественник Федор Конюхов поставил мировой рекорд, осуществив дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса почти за 21 день. Соответствующая информация была опубликована 30 июля на его сайте.

Отмечается, что он начал дрейфовать 9 июля в 16:30 мск и до 23:00 14 июля дрейфовал на площади 25 кв. км. Позднее 18 июля в 3:30 он пересек нулевой меридиан и вернулся в Восточное полушарие. Российская дрейфующая полярная станция СП-24 Конюхова достигла самой южной точки своего маршрута 23 июля в 18:00, после чего под влиянием ветра начался третий финальный этап дрейфа в северо-восточном направлении.

Суммарно Конюхов провел на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, установив мировой рекорд на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию.

«В ходе дрейфа с помощью цифрового сейсмографа Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана, которые будут изучены и интерпретированы лабораторией техники подводных исследований и испытаний института. Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность, с мокрым снегом, градом и ледяным дождем. Скорость ветра порывами достигала 60 км/ч (33 узла). В этом сезоне солнце выходило всего несколько раз на считаные часы», — говорится в сообщении.

Паралётные птицы: испытано крыло, на котором Конюхов отправится к Северному полюсу
Какие изменения понадобилось внести в конструкцию для полета в условиях Арктики

Ранее, 27 января, сообщалось, что Конюхов с предпринимателем Иваном Молчановым и другими членами российско-арабской команды пересечет Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в течение двух недель.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024