Лавров проводит переговоры с главой МИД Малайзии Хасаном в Куала-Лумпуре

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим малазийским коллегой Мохамадом Хасаном в Куала-Лумпуре. Об этом 28 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Накануне Сергей Лавров прибыл в Малайзию, где сегодня проходят переговоры глав МИД двух стран», — говорится в сообщении.

Перед началом встречи министры традиционно сфотографировались, после чего Лавров оставил запись в книге почетных гостей.

Министр иностранных дел РФ прибыл в столицу Малайзии в субботу, 27 июля, из Лаоса, где ранее принял участие в ряде министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее, 17 июня, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна в скором времени начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Глава МИД Малайзии Мохамад Хасан уточнил, что страна намерена подать заявку на вступление в объединение в 2025 году, когда к ней перейдет председательство в АСЕАН.