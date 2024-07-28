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Лавров проводит переговоры с главой МИД Малайзии Хасаном в Куала-Лумпуре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим малазийским коллегой Мохамадом Хасаном в Куала-Лумпуре. Об этом 28 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Накануне Сергей Лавров прибыл в Малайзию, где сегодня проходят переговоры глав МИД двух стран», — говорится в сообщении.

Перед началом встречи министры традиционно сфотографировались, после чего Лавров оставил запись в книге почетных гостей.

Министр иностранных дел РФ прибыл в столицу Малайзии в субботу, 27 июля, из Лаоса, где ранее принял участие в ряде министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Ранее, 17 июня, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна в скором времени начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Глава МИД Малайзии Мохамад Хасан уточнил, что страна намерена подать заявку на вступление в объединение в 2025 году, когда к ней перейдет председательство в АСЕАН.

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