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Берега АСЕАНа: как страны региона обеспечивают евразийскую безопасность

Главные итоги переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лаосе
Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
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Страны АСЕАН проявляют интерес к предложенной президентом РФ системе построения общеевразийской системы безопасности, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве и уважении позиций ее участников. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам визита в Лаос, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Россия была и остается важным партнером стран региона, поэтому очевидно, что она будет поддерживать политические отношения с АТР, несмотря на сопротивление со стороны США и НАТО. В последний день программы российского министра глава МИД Южной Кореи запросил встречу с Лавровым, сообщил шеф российской дипломатии в ответ на вопрос «Известий», журналистов Сеул на нее не пустил. О чем договаривались Россия и страны Юго-Восточной Азии и как Лавров оказался за одним столом с госсекретарем США Энтони Блинкеном — в материале «Известий».

Россия выступает за укрепление евразийской безопасности

Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня сталкивается с серьезным вызовом в виде попыток внешних игроков — в первую очередь, США и НАТО — привнести сюда новую психологию и создать закрытые и неинклюзивные структуры обеспечения безопасности. Очевидно, что такой подход не устраивает ни Россию, ни Китай, поскольку подобная политика Запада в отношении стран Азии создает дополнительные точки напряженности и конфронтационные линии по периметру границ РФ и КНР.

С этой целью Североатлантический альянс пытается продвинуть и физически внедрить свою инфраструктуру в регионе, и это в целом противоречит задаче укрепления асеаноцентричной архитектуры безопасности, которая существовала до этого десятилетиями, указал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН в Лаосе, в которых российский министр принимал участие 25–27 июля.

Встреча министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе

Встреча министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе

Фото: TASS/AP/Sakchai Lalit

— [Страны-участницы АСЕАН] проявили интерес к <…> инициативе президента [РФ Владимира] Путина о формировании системы евразийской безопасности, которая была бы неделимой и равноправной. АСЕАН готов к предметному разговору на эту тему, — заявил глава Сергей Лавров.

Накануне во Вьентьяне состоялась отдельная министерская встреча в формате «Россия – АСЕАН», в итоговом заявлении которой говорится, что наша страна и государства Юго-Восточной Азии уже перешли на этап «стратегического партнерства». Впрочем, вряд ли США как лидирующая страна НАТО откажется от борьбы за влияние, предлагая собственный проект построения системы взаимоотношений в регионе. Правда, он вполне прямолинейно имеет направленность против Китая.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Фото: TASS/AP/Sakchai Lalit

Госсекретарь США Энтони Блинкен, которого несколько дней ждали на саммите, прилетел во Вьентьян лишь 27 июля. Разминуться с Лавровым ему не удалось: на коллективной встрече премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона российский и американский дипломаты сидели друг напротив друга. Совпадение это или задумка организаторов мероприятия, не известно.

Впрочем, и вступать в клинч с Западом страны АСЕАН, при всем желании некоторых наблюдателей в России, явно не планируют. Это понимают и в Москве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

— Страны АСЕАН не хотят вступать в прямую конфронтацию с американцами и их союзниками, но одновременно они, конечно же, видят сопряженные с этим (попытками НАТО внедрить свою инфраструктуру в АТР. — «Известия») угрозы. Они видят в том числе и прямую угрозу своему лидирующему положению в вопросах безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, — говорит Сергей Лавров.

Вместе с тем не замечать оказываемое на эти страны давление невозможно. Тем не менее государства АСЕАН ищут дипломатические пути отстоять свою ведущую роль в регионе. Пока еще остается такая возможность, они фактически пытаются искать собственную выгоду от взаимодействия и с Россией, и с Китаем, и с США, стараясь удержать оптимальный баланс, который сохраняет устойчивость и стабильность системы в области безопасности.

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Разделительные линии в АТР

В последние же годы, когда Запад в целом и США в частности начинают терять свою способность доминировать в мире, Вашингтон совместно с партнерами пытается этот баланс как минимум пересмотреть, как максимум — изменить в пользу обслуживания собственных интересов. В частности, подчеркнул Сергей Лавров, блок AUKUS (США, Великобритания, Австралия) старается изменить статус безъядерного пространства АСЕАН.

— В последние несколько лет США вместе с Британией и ЕС в известной степени стали продвигать сюда (в Азиатско-Тихоокеанский регион. — «Известия») элементы блоковой инфраструктуры, в том числе с ядерным компонентом. Первый шаг был сделан, когда создавался блок AUKUS <…>, [который продвигает] проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой. Тема очень рискованная и требует постоянного полноценного контроля со стороны МАГАТЭ, к чему члены AUKUS не вполне готовы. Но мы добиваемся того, чтобы Агентство по атомной энергетике свои полномочия в полной мере использовало, чтобы здесь была полная транспарентность. Пока не очень получается, — признал российский министр.

Встреча президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Сан-Диего. 14 марта 2023 года

Встреча президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Сан-Диего. 14 марта 2023 года

Фото: TASS/AP/Stefan Rousseau

При этом уже сегодня очевидно, что конкуренция за установление партнерских отношений в этом регионе будет только усиливаться, говорит «Известиям» декан факультета международных отношений Института бизнеса и делового администрирования Президентской академии Алексей Свищёв.

— Несмотря на все последние события во внешней политике, которые происходили или происходят с нашей страной, мы должны понимать, что регион АСЕАН сама по себе сегодня — один из ключевых центров развития всего мира, потому что государства, которые в него входят, — это страны с очень большим совокупным населением. С другой стороны, это те государства, которые выдают достаточно серьезные показатели в экономике, социальной, культурной сферах и так далее, — говорит эксперт.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. 19 июня 2024 года

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. 19 июня 2024 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Понятно, что это направление становится для нас еще более важным и конкурентным в связи с общегосударственной политикой разворота на Восток. И пристальное внимание, которое руководство России уделяет этому направлению, видно по интенсивности встреч и контактов Владимира Путина с главами КНР, КНДР, Вьетнама. Эксперты при этом видят, что подобный разворот в публичной политике будет только усиливаться.

И в этом контексте важен тот факт, что даже после завершения спецоперации на Украине, когда Москва так или иначе будет восстанавливать на каком-то уровне взаимоотношения с Западом, азиатский регион будет оставаться важнейшим направлением внешней политики — хотя бы в силу растущей экономической мощи АТР. И работа, ведущаяся сейчас, вряд ли будет свернута в будущем, это своего рода задел на будущее, говорит Алексей Свищёв.

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Незаявленная встреча с главой МИД Южной Кореи

Завершилась программа Сергея Лаврова в Лаосе незапланированной встречей с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем. «Известия» на пресс-конференции уточнили, кто запросил эту встречу, российский министр сообщил, что разговор состоялся по инициативе Сеула.

— Попросил об этой встрече новый министр иностранных дел Южной Кореи. Наверное, я послушаю его, раз он попросил о встрече, наверное, ему есть что сказать. Я со своей стороны, конечно, изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую всё глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это очень опасные игры, — ответил Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Фото: ТАСС/МИД РФ

Для Российской Федерации, безусловно, партнерство с Южной Кореей — это достаточно важное направление и в политической, и, безусловно, в экономической области, отметил Алексей Свищёв.

— Потому что мы понимаем, что сегодня Южная Корея — крайне важный источник технологической продукции. Но здесь важна открытая и честная воля со стороны Сеула, возможно, где-то независимая позиция в формировании внешней политики, я имею в виду отношения между РФ и Республикой Кореей, которые могли бы меняться в сторону взаимовыгодного сотрудничества, — считает эксперт.

Пока же Сеул лишь грозится одобрить поставки вооружений Украине из-за интенсификации сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Южнокорейская сторона настояла, чтобы журналисты на встрече 27 июля не присутствовали.

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