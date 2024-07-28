AFP сообщило об утечке данных участвующих в Олимпиаде спортсменов из Израиля

Во Франции произошла утечка персональных данных некоторых израильтян-спортсменов, участвующих в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает агентство AFP со ссылкой на Французское управление по борьбе c киберпреступностью (OFAC).

«Личные данные, касающиеся израильских участников Олимпийских игр в Париже, были нелегально раскрыты в пятницу в социальных сетях, в связи с чем OFAC инициировало действия с тем, чтобы добиться их удаления с соответствующих платформ», — сообщает агентство.

По данным AFP, утекли данные о результатах анализов крови израильских спортсменов, их логины и пароли в различных сервисах, а также информация о военной службе.

Информация о том, кто стоит за утечкой, не приводится. OFAC сейчас пытается добиться удаления данных с различных площадок.

Ранее, 8 июля, хакеры завладели 10 млрд паролей пользователей по всему миру. Архив с паролями был опубликован в Сети пользователем под никнеймом ObamaCare. В архиве, по их данным, содержится большое количество данных о пользователях многих популярных сетей, в том числе X и AdultFriendFinder (социальной сети для взрослых для обмена партнерами).

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.