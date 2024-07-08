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СМИ сообщили о краже хакерами 10 млрд паролей пользователей по всему миру

Daily Mail: хакеры завладели 10 млрд паролей пользователей по всему миру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Хакеры завладели более чем 10 млрд паролей пользователей по всему миру с разных популярных сайтов в результате крупной утечки данных. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает издание Daily Mail.

«Утечка представляет собой подборку реальных паролей, используемых отдельными лицами по всему миру. Публикация большого количества паролей повышает риск атак со взломом», — говорится в материале издания.

Отдельно газета уточнила, что архив с паролями был опубликован в Сети пользователем под никнеймом ObamaCare. В архиве, по их данным, содержится большое количество данных о пользователях многих популярных сетей, в том числе X и AdultFriendFinder (социальной сети для взрослых для обмена партнерами).

Эксперты посоветовали пользователям обновить свои пароли.

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Ранее, 20 февраля, Федеральное бюро расследований (ФБР) США в сотрудничестве с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании пресекло деятельность хакерской группировки LockBit. На сайте LockBit появилось заявление, в котором говорилось, что портал находится под контролем британского агентства, ФБР и других правоохранительных органов.

В феврале прошлого года появилась информация, что хакеры из группировки LockBit, взломавшие Королевскую почту Великобритании (Royal Mail) и нарушившие ее работу вирусом-вымогателем, требовали в качестве выкупа $80 млн.

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