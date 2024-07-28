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Бойцы ВС РФ своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Группа военнослужащих под командованием замкомроты гвардии старшего лейтенанта Евгения Пушкаря обнаружила группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовила нападение на расположение российских войск. Несмотря на численное превосходство противника, командир решил дать бой. О новых подвигах российских военнослужащих в воскресенье, 28 июля, рассказали в Минобороны.

Незаметно подобравшись к диверсантам, распределив личный состав и выбрав удобные позиции для наблюдения и ведения огня, Пушкарь с группой внезапно атаковали неприятеля. Застигнутые врасплох украинские боевики не смогли оказать сопротивления, понесли существенные потери и отступили.

Так гвардии старший лейтенант Пушкарь с сослуживцами заблаговременно вскрыли действия вражеской диверсионной группы и пресекли возможную атаку на подразделение ВС РФ.

Тем временем рядовой Леонид Куваев обеспечивал боеприпасами наступающие штурмгруппы. Несколько суток, грамотно выбирая маршруты и используя условия местности, он беспрерывно подвозил боекомплект и вывозил раненых в тыл.

В один из рейсов машину Куваева атаковали FPV-дроны ВСУ. Маневрируя на высокой скорости и используя рельеф, он увел машину с боеприпасами от атаки и избежал удара дронов.

Благодаря грамотным и отважным действиям рядового Куваева штурмовые подразделения были обеспечены боекомплектом и смогли продвинуться в глубину обороны ВСУ, создав условия для развития наступления ВС РФ.

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Днем ранее, 27 июля, в Минобороны рассказали, как командир отделения младший сержант Артем Лотвинов прикрывал штурмовые группы ВС РФ от беспилотников ВСУ, когда заметил группу дронов, движущихся в сторону российских позиций. Российские военнослужащие отразили налет вражеских дронов и помогли штурмгруппам выбить противника с занимаемых позиций.

В тот же день экипаж противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» рассказал «Известиям», как уничтожает опорные пункты и технику ВСУ на харьковском направлении. Свой противотанковый ракетный комплекс бойцы ласково называют «Малышка» — благодаря ей и слаженной работе экипажа удалось поразить не одну цель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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