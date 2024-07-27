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Бойцы ВС РФ рассказали о работе ПТРК «Штурм-С» на харьковском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» уничтожает опорные пункты и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Свой противотанковый ракетный комплекс бойцы ласково называют «Малышка» — благодаря ей и слаженной работе экипажа удалось поразить не одну цель, рассказали военнослужащие «Известиям».

«Не капризная, простая в эксплуатации. Произведена была в 1987 году в городе Харькове. Сейчас харьковское у нас как раз направление. Даст Бог, придет туда, где она родилась», — представил боевую машину механик-водитель с позывным Одессит.

Бойцы поддерживают наступление штурмовых групп ВС РФ. Во время последнего они закрыли фланги и не дали ВСУ контратаковать. Это помогло закрепиться на стратегически важных позициях в Харьковской области, узнал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Когда поступает информация, что обнаружена живая сила и техника противника на расстоянии 2 км, машина «Штурм-С» выходит на боевую работу. Координаты цели известны, экипаж выезжает из лесополосы. На подготовку уходит всего пара минут.

По словам командира машины и оператора с позывным Натич, бойцы просто выехали, произвели четыре залпа — попарно отработали с другой машиной — и ушли в заранее подготовленные места.

«Нам ставят задачу, выезжаем, работаем. Потом уже ребята с разведки говорят, попали или нет. Подсчет не ведется, да и не нужен он, подсчет этот. Каждый делает свою работу», — добавил он.

Экипаж ПТРК находится в отдалении от противника и способен поражать цели на расстоянии до 4 км. Комплекс оснащен сверхзвуковой ракетой «Штурм», которая может поражать цели на земле, воде и в воздухе.

Для наведения и поражения техники или опорника ВСУ достаточно нескольких минут. Благодаря мощной оптике боевой машины оператор контролирует точность удара вплоть до попадания ракеты в цель.

После выполнения задачи личный состав обслуживает машину, заряжает полный боекомплект из 12 ракет и готовится к новым выходам для работы по позициям и технике ВСУ на харьковском направлении.

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11 июля Минобороны РФ показало, как расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил тяжелую бронированную технику ВСУ в районе Работино. В этот раз расчет с первого выстрела уничтожил танк Т-72 ВСУ на ореховском направлении.

В мае мобильные группы противотанкистов показали «Известиям», как работают на передовой южнодонецкого фронта. Выявляя самые опасные и маневренные цели, они гарантированно их уничтожают, помогая пехоте ВС РФ продвигаться вперед.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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