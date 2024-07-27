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Отделение младшего сержанта Лотвинова отразило налет группы дронов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Командир отделения младший сержант Артем Лотвинов прикрывал штурмовые группы ВС РФ от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда заметил группу дронов, движущихся в сторону российских позиций. О новых подвигах российских военнослужащих в субботу, 27 июля, рассказали в Минобороны.

Во время наступательных действий Лотвинов вел воздушную разведку и обнаружил четыре дрона-камикадзе ВСУ. Они двигались в направлении российских штурмовиков.

Распределив личный состав отделения и используя преимущества местности, младший сержант организовал огневое поражение вражеских дронов с нескольких позиций, сам же прицельным огнем уничтожил два дрона ВСУ. Так были сбиты все беспилотники противника, они упали и сдетонировали, не добравшись до позиций ВС РФ.

Грамотные и решительные действия младшего сержанта Лотвинова, а также профессионализм его подчиненных помогли отразить налет вражеских дронов и помочь российским штурмовым группам выбить врага с занимаемых позиций.

Тем временем командир орудия гвардии сержант Евгений Гумаров выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

Под плотным огнем противника артиллеристы под командованием Гумарова вели активную контрбатарейную борьбу. Обнаружив огневую позицию артрасчета ВСУ, гвардии сержант рассчитал координаты и прицельным огнем из штатного орудия уничтожил вражескую гаубицу с расчетом.

Эффективные меры маскировки, предпринятые подчиненным личным составом, позволили артиллеристам ВС РФ прицельно громить неприятеля, оставаясь незамеченными. Благодаря профессиональным действиям гвардии сержанта Гумарова удалось уничтожить артиллерийскую позицию ВСУ и создать условия для продвижения российских штурмовиков.

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Днем ранее, 26 июля, в Минобороны рассказали, как оператор беспилотника сержант Дмитрий Гарифулин осуществлял разведку местности, в ходе которой вскрыл в лесополосе группу боевиков ВСУ на пикапе. Противник готовился к внезапной атаке на позиции российских войск. Тогда сержант подготовил дрон и решил ударить им по неприятелю.

25 июля снайперы 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота рассказали «Известиям», как уничтожают боевиков ВСУ у Времевского выступа с экстремальных дистанций — до 1,07 км. Часто украинские боевики во время ротации даже не догадываются, что их уже заметила российская разведка и дрон срисовывает координаты новой цели снайперов, говорят военные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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