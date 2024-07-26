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Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Оператор беспилотника сержант Дмитрий Гарифулин осуществлял разведку местности, в ходе которой вскрыл в лесополосе группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пикапе, которая готовилась к внезапной атаке на позиции российских войск. О новых подвигах российских военнослужащих в пятницу, 26 июля, рассказали в Минобороны.

Заметив группу противника, сержант принял решение о немедленном ударе по ней. Для этого он установил на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) гранату и направил его к месту нахождения группы ВСУ. Произведя сброс боеприпаса, сержант Гарифулин убедился в том, что нанес значительный урон живой силе и вывел из строя пикап. Оставшиеся в живых боевики, получив ранения, отступили.

Благодаря профессиональным действиям и оперативности сержанта Гарифулина план ВСУ по внезапной атаке на российские позиции провалился, неприятель отступил.

Тем временем механик-водитель мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» матрос Дмитрий Тюрнин с группой приблизился на автомобиле вплотную к укрепленным позициям ВСУ, чтобы вывезти раненых военнослужащих в промежуточную точку сбора и эвакуации. Противник при этом вел непрекращающийся обстрел артиллерией, минометный и стрелковый огонь.

Тюрнин лично вынес с поля боя не менее 20 военнослужащих. А затем, двигаясь с ранеными на автомобиле и умело маневрируя на сложном участке местности, не допустил поражения техники и личного состава FPV-дронами ВСУ. Это помогло сохранить жизни и здоровье российских бойцов.

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Днем ранее, 25 июля, в Минобороны рассказали, как командир артиллерийского орудия старшина 1-й статьи Илья Чернявец выполнял задачи по огневому поражению по выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ. Обнаружив перемещение группы вражеской пехоты, артиллеристы уничтожили более 15 боевиков, а также три пикапа с закрепленными на них крупнокалиберными пулеметами.

В тот же день снайперы-морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) рассказали «Известиям» о хитростях работы без прикрытия в зоне спецоперации. Снайперы 40-й бригады морпехов ТОФ уничтожают боевиков ВСУ у Времевского выступа с экстремальных дистанций — до 1,07 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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