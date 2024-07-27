Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) так называемой международной коалиции во главе с США опасно сблизился с СУ-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе над Пальмирой. Об этом сообщил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в субботу, 27 июля.
«Над населенным пунктом Пальмира провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказано в публикации.
Игнасюк подчеркнул, что столкновение было предотвращено благодаря профессионализму российского летчика.
Ранее, 14 июля, беспилотник MQ-9 Reaper коалиции также опасно сблизился с истребителем Су-35 ВКС РФ в Сирии.
До этого, в начале июля, российский летчик предотвратил столкновение с истребителем Typhoon в Сирии. 3 июля с 09:44 до 09:51 над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии.