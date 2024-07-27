США, подорвав «Северный поток», взяли на себя одну из самых феноменально провокационных миссий, которые когда-либо предпринимались в человеческой истории, тем самым нанеся разрушительный ущерб европейской экономике, заявил бывший сенатор от штата Вирджиния полковник в отставке Ричард Блэк в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он напомнил, что НАТО — это американская организация, альянс, возглавляемый объединенными государствами, и через НАТО США могут доминировать в Европейском союзе (ЕС), способны доминировать во всей политике Европы. Через этот механизм давления США закрыли угольные шахты ЕС, потребовав использовать «ветряные мельницы и солнечный свет с кукурузным ликером в бензобаке авто», отметил экс-сенатор.

«Именно Соединенные Штаты во время этой <военной операции> на Украине взяли на себя одну из самых феноменально провокационных миссий, которые когда-либо предпринимались в человеческой истории. Мы подорвали «Северный поток» наряду со странами НАТО: мы знаем, что в этом были замешаны британцы, мы знаем, что в этом были замешаны норвежцы, были и другие скандинавы. Возможно, имело место некоторое участие со стороны немецкого правительства, которое забрало газ, поступавший из России, у своих граждан», — высказался отставной полковник Блэк.

Он сравнил произошедшее с остановкой кровотока в организме человека, от которого сердце перестает биться. По его словам, всё было похоже на артерию, которая питает сердце: «Когда вы останавливаете приток крови к сердцу, оно останавливается и вы умираете».

«И мы были готовы сделать это ради того, чтобы продвинуть Украину, мы думали, что продвинем ее в конфликте. А в результате России был нанесен незначительный ущерб, который имел разрушительные последствия для экономики Европы, это повергло Германию в ужас», — добавил Блэк.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад отметил, что молчание стран Евросоюза о теракте на газопроводах «Северный поток», который был совершен по указанию США, является актом капитуляции. Он указал, что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США против ее собственности.

23 июля стало известно, что власти ФРГ отказались раскрыть детали о ходе расследования взрывов на «Северных потоках». В ответе правительства депутатам бундестага при этом подтверждается, что накануне терактов немецкие власти «не обеспечивали особую безопасность» этих газопроводов.

До этого, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет добиваться правды по делу о подрыве газопроводов. Он отметил, что Запад старается поскорее закрыть эту тему, однако она никуда не исчезла.

Подрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли в сентябре 2022 года. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В 2023-м журналист из США Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Он также отметил, что Белый дом намеревался заставить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. Россия добивается международного расследования произошедших терактов, пишет Pravda.ru.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в феврале 2024 года, заявил, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.