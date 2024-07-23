Выводные процедуры: ФРГ отказалась огласить ход расследования взрывов «Северных потоков»

Германия не собирается обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов «Северных потоков». Это говорится в ответе правительства ФРГ депутатам бундестага, с которым ознакомились «Известия». В документе признается, что накануне терактов немецкие власти «не обеспечивали особую безопасность» этих газопроводов. При этом Берлин не исключает ни одну из версий произошедшего, а назвать конкретного виновного не может из-за отсутствия «неопровержимых доказательств». При этом сотрудничать с Москвой власти Германии по-прежнему отказываются. В бундестаге «Известиям» заявили, что правительство, «очевидно, замалчивает многие факты». В частности — о том, кто в действительности мог стоять за исполнителями терактов.

Расследование подрывов СП

Еще в апреле 2024 года группа депутатов от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к правительству ФРГ с запросом о ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Ответ кабмина оппозиция получила 17 июля.

В 27-страничном отчете, с которым ознакомились «Известия», власти отреагировали практически на 100 вопросов депутатов (некоторые оставив без комментария из-за чувствительности информации) — от сотрудничества с правительством США до причин, по которым поиск виновных длится так долго. Правительство Германии, в частности, дало понять, что не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования.

«Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия» , — утверждают власти ФРГ в своем ответе.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack

При этом власти констатировали, что «федеральное правительство не обеспечивало особую безопасность «Северных потоков» до взрывов.

Подрыв трех ниток газопроводов (две трубы «Северного потока» и одна «Северного потока – 2») произошел 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура Германии приступила к расследованию случившегося 10 октября 2022-го. В этом же году свои следственные действия запустили Дания и Швеция.

Берлин, как говорится в отчете кабмина, не привлекал к установлению фактов зарубежных экспертов, но при этом в рамках расследования ведет активное международное сотрудничество. Однако какие-либо подробности немецкая сторона раскрывать отказалась.

«Генеральная прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии оказывают юридическую помощь в расследовании актов саботажа, обмениваясь информацией с правоохранительными органами ряда других государств. В остальном следственные органы не комментируют вопросы международного судебного сотрудничества», — утверждают в кабмине.

Ранее полиция Дании завершила расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичным образом поступила и Швеция. Власти этой страны пришли к выводу, что предъявить обвинение в случившемся некому, сказал премьер-министр Ульф Кристерссон.

Тот факт, что некоторые страны завершили расследование, в Кремле назвали абсурдным.

«С одной стороны, есть признание того, что имела место преднамеренная диверсия, а с другой — никакого продвижения дальше», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, оценивая итоги работы датских правоохранителей.

Датский военный корабль в порту Рённе на острове Борнхольм Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

В России неоднократно призывали к международному расследованию с привлечением российских специалистов. Однако ни от Берлина, ни от других стран не было положительной реакции на эту инициативу Москвы.

«Уже полгода молчат как рыба об лед, и с сентября ни шведы, ни датчане не отвечают на официальные письма нашего премьер-министра Мишустина, который очень вежливо предложил назначить какое-то контактное лицо, с которым можно будет вести разговор, поскольку произошло это в территориальных водах в исключительной зоне Швеции и Дании, а трубопроводы являются собственностью российской компании», — говорил глава МИД РФ Сергей Лавров еще в прошлом году.

Очевидно, что Германия свою позицию по этому вопросу не поменяла.

Фото: TASS/AP/Dmitry Lovetsky

«Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, германские власти по-прежнему отказываются от любых предложений по проведению открытого международного расследования терактов на крупнейшем объекте европейской энергетической инфраструктуры», — заметил недавно посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Недостаток виновных и улик

Немецкое правительство, отвечая на один из вопросов депутатов бундестага, посетовало, что расследованию препятствует отсутствие явных подозреваемых.

«Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает», — констатировали власти Германии.

Правительство страны сообщило, что генпрокуратура ФРГ не видит смысла устанавливать вознаграждение за информацию, которая бы могла способствовать расследованию. Притом что в конце прошлого года партия «Альтернатива для Германии» предложила утвердить денежную премию за новости, способные помочь в расследовании причин диверсий на трубопроводах.

Власти Германии рассматривают все версии происходящего, следует из отчета правительства. Это касается в том числе ситуации вокруг яхты «Андромеда» — согласно одной из версий, за подрывами газопроводов стоит украинская диверсионная группа, прибывшая к месту закладки взрывчатки именно на ней.

Яхта «Андромеда» в сухом доке на острове Рюген Фото: REUTERS/Oliver Denzer

«В рамках расследования генеральной прокуратурой актов саботажа, 18 января 2023 года сотрудники федерального управления уголовной полиции и федеральной полиции в Дранске на острове Рюген провели обыск на парусной яхте «Андромеда», — сообщили в правительстве.

Журналисты, озвучившие эту версию, предполагают, что все или часть диверсантов с поддельными паспортами арендовали «Андромеду» и использовали ее для закладки на дне Балтийского моря взрывчатки, которая и вывела из строя две нитки «Северного потока» и одну «Северного потока – 2».

«Генеральная прокуратура расследует все основные причины диверсий, которые имеют смысл с криминалистической точки зрения. По этой причине ни у генпрокуратуры, ни у федерального правительства нет оснований исключать определенные обстоятельства или мотивы преступления до завершения расследования», — сообщило правительство ФРГ.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

Исходя из ответов, которые получила партия АдГ, правительство в числе прочего предполагает, что осуществить диверсию якобы могла и российская сторона — чтобы вина легла на американцев или украинцев , пояснил «Известиям» один из авторов запроса, депутат бундестага Евгений Шмидт.

— В данном случае главная цель правительства — увести от истинного исполнителя, — заявил он «Известиям». — Версию с яхтой «Андромеда» я также считаю попыткой увести и следствие, и фокус общественного мнения с главного подозреваемого.

По его словам, фактически поведение федерального правительства исключает возможность того, что, например, США или Норвегия могли нести основную или частичную ответственность за теракты.



— Правительство Германии знает, что Россия не ответственна за подрыв, — добавил в беседе с «Известиями» депутат бундестага Штеффен Котре. — Вероятно, украинские силы стоят за произошедшим, но они не могли это сделать в одиночку. За ними была некая сила. При этом Германия, очевидно, замалчивает многие факты.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

В версию, что Киев мог провернуть такую операцию в одиночку, действительно верится слабо. В частности, неясно, как небольшая яхта могла доставить к месту диверсии достаточно взрывчатки для подрыва крупных инфраструктурных объектов.

По словам известного американского журналиста Сеймура Херша, за диверсией стоит правительство США. Он утверждает, что администрация Байдена взорвала трубопроводы, но это действие «имело мало отношения» к обеспечению победы в конфликте на Украине или к его завершению. По его информации, США пошли на это из-за страха, что Вашингтон может потерять влияние в Европе, прежде всего на Германию. Кроме того, Херш утверждает, что в диверсиях была заинтересована Норвегия, которая в условиях вывода из строя «Северных потоков» получила дополнительные возможности нарастить свои поставки природного газа в страны Западной Европы.



О вероятной причастности американских спецслужб к инциденту ранее заявляла и российская сторона.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

«Я не буду вдаваться в детали, но в таких случаях всегда говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все», — говорил, например, Владимир Путин.



Примечательно, что Джо Байден еще до диверсии говорил, что «Северный поток – 2» не заработает в случае «вторжения» России на Украину. Затем его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что президент США тогда говорил вовсе не об уничтожении газопровода, а о том, что его просто не введут в строй.

Правительство Германии в своих ответах не стало раскрывать информацию относительно планов США направить водолазов на место взрыва для выяснения обстоятельств произошедшего. Хотя еще в сентябре 2022 года Байден пообещал сделать это, чтобы выяснить, «что на самом деле произошло» в ситуации с подрывом «Северных потоков».