Молчание стран Евросоюза о терактах на газопроводах «Северный поток», который был совершен по указанию США, является актом капитуляции. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«То, что мы слова не говорим о взрыве «Северных потоков», что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически <...> — это не что иное, как акт капитуляции», — сказал Орбан, речь которого транслировал телеканал M1.

По мнению венгерского премьера, европейская политика потеряла самостоятельность и полностью копирует курс Демократической партии США.

23 июля стало известно, что власти ФРГ отказались раскрыть детали о ходе расследования взрывов на «Северный потоках». В ответе правительства депутатам бундестага при этом подтверждается, что накануне терактов немецкие власти «не обеспечивали особую безопасность» этих газопроводов.

До этого, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет добиваться правды по делу о подрыве газопроводов. Он отметил, что Запад старается поскорее закрыть эту тему, однако она никуда не исчезла.

Подрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли в сентябре 2022 года. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В 2023-м журналист из США Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что взрывчатку заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали норвежцы. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.