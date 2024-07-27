Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов
Мир
Командующий ВМС НОАК прибыл в Россию для участия в главном параде ВМФ
Общество
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
Общество
Мишустин поручил силовым ведомствам обеспечить безопасность на главном параде ВМФ
Мир
Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО
Мир
В Нью-Йорке начался конкурс на звание почетного мэра среди собак
Мир
Украинские СМИ сообщили о сбежавших из автобуса военкомата уклонистах
Мир
Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
Происшествия
В Краснодаре женщина напала с вилкой на полицейского
Происшествия
Мирный житель погиб после обстрела ВСУ села Бочковка в Белгородской области
Мир
Орбан заявил об отсутствии у Запада общей моральной основы после открытия ОИ
Мир
Зрители освистали Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр
Мир
Орбан назвал действия России понятными и рациональными
Мир
Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже неуважением к христианам
Общество
Роспотребнадзор не обнаружил вирус лихорадки Западного Нила в Татарстане
Происшествия
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину при побеге
Мир
Китай пообещал продолжить содействие мирному диалогу по Украине
Спорт
В Париже могут отменить тренировку пловцов в Сене из-за ухудшения качества воды
Сюжет:

Орбан назвал капитуляцией молчание ЕС о теракте на «Северных потоках»

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молчание стран Евросоюза о терактах на газопроводах «Северный поток», который был совершен по указанию США, является актом капитуляции. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«То, что мы слова не говорим о взрыве «Северных потоков», что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически <...> — это не что иное, как акт капитуляции», — сказал Орбан, речь которого транслировал телеканал M1.

По мнению венгерского премьера, европейская политика потеряла самостоятельность и полностью копирует курс Демократической партии США.

Выводные процедуры: ФРГ отказалась огласить ход расследования взрывов «Северных потоков»
В распоряжении «Известий» оказался отчет немецкого правительства о диверсиях на газопроводах — и в нем до сих пор никакой конкретики

23 июля стало известно, что власти ФРГ отказались раскрыть детали о ходе расследования взрывов на «Северный потоках». В ответе правительства депутатам бундестага при этом подтверждается, что накануне терактов немецкие власти «не обеспечивали особую безопасность» этих газопроводов.

До этого, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет добиваться правды по делу о подрыве газопроводов. Он отметил, что Запад старается поскорее закрыть эту тему, однако она никуда не исчезла.

Подрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли в сентябре 2022 года. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В 2023-м журналист из США Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что взрывчатку заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали норвежцы. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024