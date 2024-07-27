Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти

Экс-президент США Барак Обама угрожал нынешнему лидеру страны Джо Байдену отстранением от власти по условиям 25-й поправки Конституции Соединенных Штатов в случае, если тот не выйдет из предвыборной гонки. Об этом 27 июля сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на платформе Substack.

Данная поправка подразумевает, что в случае досрочного прекращения полномочий президента из-за недееспособности вице-президент занимает пост главы государства.

«С одобрения [экс-спикера палаты представителей конгресса США Нэнси] Пелоси и [лидера демократического большинства сената Чака] Шумера Обама позвонил Байдену и сказал: «Дела обстоят следующим образом: у нас есть согласие [вице-президента США Камалы] Харрис применить 25-ю поправку», — написал журналист.

Журналист отметил, что ситуация вокруг участия Байдена в борьбе за пост президента разрешилась таким образом, когда скрывать его ухудшающееся состояние стало невозможно.

«Чиновник, который десятилетиями занимается вопросами привлечения донорских средств, сказал мне, что Обама на протяжении этих переговоров проявил себя как лидер. У него был план, и он хотел добиться его выполнения, он также хотел контролировать выбор [нового кандидата]», — добавил публицист.

При этом, как сообщил журналист, на момент разговора было очевидно, что кандидатом, который заменит Байдена, станет Харрис.

Ранее, 25 июля, бывший спикер палаты представителей конгресса страны Ньют Гингрич в эфире телеканала Fox News заявил, что Байден вышел из гонки, так как знал, Пелоси и Обама готовили за его спиной «масштабный удар», который в любом случае бы его уничтожил в ближайшие недели. Гингрич назвал это захватом власти.

24 июля американский лидер выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. При этом он заявил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки. Тогда же вице-президент США Камала Харрис объявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. На следующий день стало известно, что политик набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.