Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
Происшествия
В МВД установили личность хозяина напавшего на четырех человек под Тверью алабая
Общество
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
Мир
Представитель ЦАХАЛ заявил о подготовке ответа на атаку по Голанским высотам
Мир
Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО
Культура
Фильм «Пираты галактики Барракуда» презентовали на «Таврида.АРТ»
Армия
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Мир
Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
Общество
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Общество
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
Мир
Эрдоган призвал Аббаса извиниться за то, что он не выступил в парламенте Турции
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Общество
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в первые дни августа
Армия
Бойцы ВС РФ своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ
Мир
Количество погибших при атаке на Голанские высоты выросло до 12
Мир
В МИД Израиля заявили о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном
Армия
Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Сюжет:

Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти

Херш: Обама грозил Байдену отставкой на основе 25-й поправки к Конституции
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Kleponis/Pool via
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент США Барак Обама угрожал нынешнему лидеру страны Джо Байдену отстранением от власти по условиям 25-й поправки Конституции Соединенных Штатов в случае, если тот не выйдет из предвыборной гонки. Об этом 27 июля сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на платформе Substack.

Данная поправка подразумевает, что в случае досрочного прекращения полномочий президента из-за недееспособности вице-президент занимает пост главы государства.

«С одобрения [экс-спикера палаты представителей конгресса США Нэнси] Пелоси и [лидера демократического большинства сената Чака] Шумера Обама позвонил Байдену и сказал: «Дела обстоят следующим образом: у нас есть согласие [вице-президента США Камалы] Харрис применить 25-ю поправку», — написал журналист.

Журналист отметил, что ситуация вокруг участия Байдена в борьбе за пост президента разрешилась таким образом, когда скрывать его ухудшающееся состояние стало невозможно.

«Чиновник, который десятилетиями занимается вопросами привлечения донорских средств, сказал мне, что Обама на протяжении этих переговоров проявил себя как лидер. У него был план, и он хотел добиться его выполнения, он также хотел контролировать выбор [нового кандидата]», — добавил публицист.

При этом, как сообщил журналист, на момент разговора было очевидно, что кандидатом, который заменит Байдена, станет Харрис.

Провальный кабинет: чего наобещал Байден в обращении к нации
И почему на самом деле он выходит из президентской гонки

Ранее, 25 июля, бывший спикер палаты представителей конгресса страны Ньют Гингрич в эфире телеканала Fox News заявил, что Байден вышел из гонки, так как знал, Пелоси и Обама готовили за его спиной «масштабный удар», который в любом случае бы его уничтожил в ближайшие недели. Гингрич назвал это захватом власти.

24 июля американский лидер выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. При этом он заявил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки. Тогда же вице-президент США Камала Харрис объявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. На следующий день стало известно, что политик набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024