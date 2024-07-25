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Экс-спикер конгресса США связал уход Байдена из гонки с заговором Пелоси и Обамы

Экс-спикер Гингрич: Пелоси и Обама готовили за спиной Байдена «масштабный удар»
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Фото: Global Look Press/Pool/Evan Vucci
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Действующий американский лидер Джо Байден решил не переизбираться на второй срок, так как знал, что экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент США Барак Обама готовили за его спиной «масштабный удар». Об этом в четверг, 25 июля, заявил бывший спикер палаты представителей конгресса страны Ньют Гингрич в эфире телеканала Fox News.

«Байден не ради блага страны решил выйти из гонки. Ведь за его спиной Нэнси Пелоси и Барак Обама готовили масштабный удар, который в любом случае бы его уничтожил в ближайшие недели. Это захват власти», — сказал он.

Как отметил Гингрич, в американской истории не было подобных случаев: «группа боссов» решила, что 14,5 млн избирателей-демократов были не правы на праймериз, а Байден недостоин одобрения.

«Эта прощальная речь Байдена была фальшивой. То, что он говорил, — неправда. Это не было каким-то великим решением. Он ушел, потому что знал, что на следующей неделе его выпрут Пелоси и Обама», — подчеркнул экс-спикер конгресса.

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Накануне Байден выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Также он добавил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

22 июля Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о смене кандидатов от Демократической партии. После этого предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты». На следующий день стало известно, что политик набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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